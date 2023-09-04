Güncelleme gündemde

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretim programı geliştirilmesi ve buna bağlı olarak ders kitabı güncelleme çalışmalarının, süreklilik arz eden, dinamik bir süreç olduğuna işaret ederek, ders kitaplarının güncelleme işleminin hiç bir zaman tamamlanacak bir işlem olmadığına işaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, yazılı açıklamasında, “okullarda okutulan ders kitaplarında yapılan güncellemeler ile ilgili olarak kamuoyunda ortaya çıkan tartışmalar sonrası konuya açıklık getirmek ihtiyacı hâsıl olduğunu" belirtti.

Kitaplarda güncelleme çalışmalarının her yıl rutin olarak yapıldığını belirten bakanlık, geçmiş yıllarda da çeşitli seviye ve düzeydeki kitapların, öğretmenler ve toplumun farklı kesimlerinden gelen görüşler değerlendirilerek düzeltildiğini ve güncellendiğini kaydetti.

Kitapların, çağdaş yaklaşımlar gereği öğretim programlarındaki yaklaşımlar esas alınarak, öğrenci merkezli ve yapılandırmacı bir eğitim yaklaşımı takip edilerek hazırlandığını belirten bakanlığın, konuyla ilgili açıklaması özetle şöyle:

“Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, öğrenenin kendi yetenekleri, güdüleri, inançları, tutumu ve tecrübelerinden edindikleri ile oluşan bir karar verme sürecidir. Birey öğrenme sürecinde seçici, yapıcı ve etkindir. Her bireyin yaşantısı farklı olduğundan; bilgi bireyden bağımsız değildir. Aynı ortamda aynı dersi dinleyen kişiler, aynı şeyleri anlamazlar. Çünkü bilgi özneldir. Bireyin ön bilgileri, ön yaşantıları, değer ve tutumları vb. birçok etkene bağlı olarak gerçekleşir. Öğrenmenin kontrolü bireydedir. Öğrenmeye öğretmeniyle birlikte yön verir.

Türkiye ile de istişare edildi

Talim ve Terbiye Dairesi 2021- 2022 ve 2022- 2023 öğretim yıllarında başlattığı kapsamlı çalışma kapsamında 30’dan fazla okulu ziyaret ederek gerçekleştirdiği odak grup toplantılarında, kitaplar ve öğretim programları hakkında öğretmenlerle görüşmüş ve önerilerini almıştır. Bizzat proje yürütücüleri ve komisyon başkanları ile yapılan görüşmelerde de bazı programlar ile kitap içeriklerinin uyuşmadığı tespiti ortaya konmuştur. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Talim ve Terbiye Kurulu ile istişare edilerek benzer bir durum tespiti yapılmıştır.

Bu çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda 2023 -2024 yılında İlköğretim okulları ve Ortaokullarda okutulacak ders kitaplarının güncellemesi çalışmaları başlatılmıştır.

Bu kapsamda 65 ders kitabı ile ilgili olarak çalışmalar yürütülmüştür.”

