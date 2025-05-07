Maliye Bakanı Özdemir Berova, bütçe açığını kapatmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, “Evet, zor bir yıl geçireceğiz ama kamu maliyesi gerekli yükümlülüklerini son üç yıldır aksatmadan yapıyor” diye konuştu.

Muhalefetin sürekli olarak Maliyenin durumu üzerinden yorumlar yaptığını, maaşların ödenemeyeceği noktasında spekülasyonlar yarattığını ifade eden Berova, ne hükümetin, ne de partinin fıtratında maaşları ödeyememe konusu olduğunu vurguladı. Berova, ana muhalefet döneminde ise böyle bir durumun yaşandığını kaydetti.

Halkın alım gücü eridi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ekonomi gündem maddelerinden biri olurken,

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, genel kurulda “Hayat Pahalılığının Hane Halkına ve Maliyeye Etkisi” konulu güncel konuşma yaptı. Üretimin hiç olmadığı kadar zarar gördüğünü ifade eden Şahiner, asgari ücretli ve özel sektör çalışanları için her anın cehenneme dönüştüğünü kaydetti.

Nisan ayı hayat pahalılığı oranının açıklandığını ve tartışmaların başladığını dile getiren Şahiner, “Devlet, doğru planlama yapmak istiyorsa, gerçek verilerle ülkeyi buluşturmak zorunda” dedi.

İstatistik Kurumu’nun doğru yerden verileri alması ve enflasyon sepetinin güncellenmesi gerektiğini ifade eden Şahiner, sepetin, 2015 yılından kalma olduğunu söyledi. Tüketim sepetinde hiç kullanılmayan ürünler olduğunu belirten Şahiner, açıklanan rakamların halkın alım gücünü yansımayacağını kaydetti.

Berova: Anket yapılacak

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Şahiner’i yanıtladığı konuşmasında İstatistik Kurumu’nun hesaplama yönteminin 2014 yılındaki hane halkı anketinden bugüne geldiğini söyledi.

Berova, bunun istatiksel açıdan uygun olmadığının saptandığını ve gelecek hafta yeni hane halkı anketi yapılması için gerekenin yapılacağını belirtti.

Muhalefetin sürekli olarak Maliyenin durumu üzerinden yorumlar yaptığını, maaşların ödenemeyeceği noktasında spekülasyonlar yarattığını ifade eden Berova, ne hükümetin, ne de partinin fıtratında maaşları ödeyememe konusu olduğunu vurguladı. Berova, ana muhalefet döneminde ise böyle bir durumun yaşandığını kaydetti.

Bakan Berova, bir borçlanma ihtiyacı olduğunu ancak bütçeyi, yasanın verdiği limitler içerisinde kullandıklarını ve kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Berova, “Bütçe açığını kapatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Türkiye için yılsonu enflasyon beklentisinin yüzde 30 olarak açıklandığına dikkati çeken Berova, “Bizdeki enflasyon oranının da öngörülenin yani yüzde 35’in üzerinde olacağını düşünmüyoruz” dedi.

Berova, “Evet, zor bir yıl geçireceğiz ama kamu maliyesi gerekli yükümlülüklerini son üç yıldır aksatmadan yapıyor” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025, 09:37