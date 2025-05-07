Kıbrıs’ta çaldıklarını Türkiye’de sattılar

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin Long Beach bölgesinde, hırsızlık maksatlı ev açmaya yarayan çeşitli aletlerle suçüstü tespit edilen Hüseyin Akkoyun ve suçla bağlantılı tutuklanan Pakize Gülduran ve Murat Gülduran dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. “Kod-Adı Long Beach Operasyonu”nda tutuklanan zanlılar hakkında 7 gün ek süre temin edildi.

Duruşmada zanlıların son 2 yılda aralarında Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun’un bulunduğu 13 kişinin evinden hırsızlık yaptıkları; yüklü miktarda para, ziynet eşyası, tabanca, alkollü içki ve muhtelif eşyalar çaldıkları açıklandı. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların soyduğu ev sayısının artabileceği belirtildi.

Uyanık çete

Zanlıların çaldıkları ziynet eşyalarını Türkiye’deki kuyumcularda sattıkları, böylece uzun süre yakalanmadıkları kaydedildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Yıldız; zanlılar Hüseyin Akkoyun, Pakize Gülduran ve Murat Gülduran’ın “Kod-Adı Long Beach Operasyonu”nda tutuklandıklarını anımsattı.

Polis; Hüseyin Akkoyun’un, 3 Mayıs’ta, Long Beach Bölgesi’nde, devriye gezen polis ekibi tarafından maskeli şekilde tespit edildiğini ve üzerinde ev açmaya yarayan birçok alet bulunduğunu ifade etti.

Polis; bölgede yapılan aramada bir adet 7.65 çapında tabanca bulunduğunu da anımsattı.

Bazı eşyalar bulundu, bazıları bulunamadı

Zanlının evinde de bir arama gerçekleştirildiğini ve Pakize Gülduran ile Murat Gülduran’ın ikametgah içerisinde tespit edildiğini anımsatan polis, aramalarda; yüklü miktarda döviz ve TL cinsi para, muhtelif ziynet eşyaları, değişik modellerde birçok güneş gözlüğü, saatler, alkollü içkiler, elektronik cihazlar ve ev eşyaları bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Yapılan araştırma sonucunda, ele geçirilen tabanca ve ziynet eşyalarının bir kısmının, emekli bir subayın evinden 2 yıl önce çalındığının belirlendiğini aktaran polis; Pakize Gülduran’ın çantasında da çok sayıda ziynet eşyası bulunduğunu kaydetti.

Hüseyin Akkoyun’un suçlamaları kabul ettiğini ve çalınan altınları Türkiye’de farklı tarihlerde bozdurduğunu itiraf ettiğini anlatan polis; zanlıların şu ana kadar 13 tane eve girdiklerinin belirlendiğini söyledi.

Zanlıların evinde henüz sahibi belirlenemeyen çok sayıda eşya olduğunu ve girdikleri ev sayısının bu bağlamda artabileceğini açıklayan polis; soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti.

Mahkeme; haklarında “ev açma sirkat ve kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.



