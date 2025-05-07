Trafik kilitlendi

Lefkoşa-Girne ana yolunda Ciklos mevkiinde seyir halinde bulunan bir araçta yangın meydana geldi. Yangın dolayısıyla trafikte aksama yaşandı.

Ciklos mevkiinde dün sabah saatlerinde seyir halindeki bir araç aniden alev aldı.

Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ancak araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının, işe gidiş saatine denk gelmesi nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre tamamen duran trafik, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve yanan aracın yoldan kaldırılmasının ardından kontrollü şekilde yeniden açıldı.

Tankerde yangın çıktı

Bu arada Lefkoşa’da bir akaryakıt istasyonunda park halindeki UG 404 plakalı tanker aracın kabin bölümünde yangın çıktı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; yangın dün sabah saat 07.00 sıralarında tanker aracın tavan lambalarına giden elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu başladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, aracın tavan lambası koruyucuları ile sağ sürücü koltuğu yanarak zarar gördü. Ayrıca, çıkan ısı nedeniyle kabinin iç kısmı deforme olarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

