İkisi de cezaevinde

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümlere Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen ‘Azim Operasyonu’ sırasında tutuklanan Nijeryalı David Obinna Sunday ile Crosper Chidozie Ndeka dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Uyuşturucu sattıklarını itiraf eden 2 zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında daha önce tutuklanan

Chibuike Stephan Chilaka ve Chukwudi Udechukwu’nun ise uyuşturucuyla bağlantısı olmadığı tespit edildi. Ancak ülkede kaçak yaşam süren 2 zanlı ihraç işlemleri için adli şubeye teslim edildi.

Mahkemeye çıkarılan David Obinna Sunday ile Crosper Chidozie Ndeka hakkındaki olgular bir kez daha aktarıldı.

Polis; 24 Nisan tarihinde alınan ihbar üzerine Lefkoşa’da yaşayan zanlıların evinde yapılan aramada, toplam 347 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi bulunduğunu söyledi. Polis; ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 143 bin 380 TL ile 20 Sterlin nakit para bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Uyuşturucu sattıklarını itiraf ettiler

Polis; yapılan soruşturmada Sunday’ın 2025 yılı Mart ayı içerisinde 504 gram kenevir aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis; zanlının aldığı uyuşturucunun 56 gramını 21 bin 500 karşılığında Crosper Chidozie Ndeka’ya verdiğini, 25 Nisan tarihinde yine Lefkoşa’da bir şahıstan uyuşturucu temin ettiğini ve Ndeka’ya 33 bin TL karşılığında 80 gram verdiğini, geriye kalan kısmını da tanımadığını birçok kişiye sattığını, elde ettiği paraları Nijerya’daki ailesine gönderdiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru; Crosper Chidozie Ndeka’nın da ifadesinin David Obinna Sunday’dan aldığı uyuşturucuların bir kısmını içtiğini, geri kalan kısmını birer gramdan oluşan paketleri tanesi 800 liraya birçok kişiye sattığını söylediğini aktardı.

Polis memuru; zanlıların iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 11 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada ve yapılan muhaceret kontrolünde zanlı David Obinna Sunday’ın tutuklandığı güne kadar bin 200 gün, Crosper Chidozie Ndek’nin ise 878 gün ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini söyledi. Polis, her iki zanlının da Nijerya uyruklu olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Ülkede kaçak yaşam sürdüler

Polis; ayrıca operasyon kapsamında daha önce tutuklanan Chibuike Stephan Chilaka ve Chukwudi Udechukwu’nun uyuşturucuyla bağlantısının tespit edilmediğini; ancak ülkede kaçak yaşam süren 2 zanlı ihraç işlemleri için adli şubeye teslim edildiğini açıkladı.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; David Obinna Sunday ile Crosper Chidozie Ndeka’nın 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

