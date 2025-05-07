Cep telefonu inceleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen başarılı operasyon sonucu bir kilo 200 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan Libya uyruklu Abdallah Hassan, dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 7 gün ek tutuklama emri alındı.

Duruşmada zanlının uyuşturucu maddeyi nasıl temin ettiğine dair araştırma yapıldığı, bağlantılarının tespiti için cep telefon görüşmelerinin incelendiği belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şemet; 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Yenişehir Bölgesi’nde bir apartmanın bodrum katına inen merdivenlerinde, uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis memuru; aynı gün saat 15.15’te konu yere gidilerek yapılan kontrolde, vakumlanmış 3 poşet içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin tespit edildiğini ve pusu görevine başlandığını anımsattı.

Polis memuru; zanlı Abdallah Hassan’ın saat 15.55’te konu yere geldiğini ve etrafını kontrol ettikten sonra konu uyuşturucu maddeleri alıp çıktığı esnada suçüstü yakalandığını hatırlattı.

Polis; vakumlanmış poşetler içerisinde toplamda bir kilo 200 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin tespit edildiğini açıkladı. Polis; suçüstü tutuklanan zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis; bu süre içerisinde ele geçirilen uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını ifade etti.

Polis memuru; ayrıca birçok kamera görüntüsü incelediklerini ve ifade temin ettiklerini belirtti.

Bağlantıları araştırılıyor

Uyuşturucunun kaynağının araştırıldığını kaydeden polis; zanlının bağlantılarının tespit edilmesi için cep telefonunun inceleneceğini ifade etti. Polis memuru; yapılacak soruşturma sonucu suçla bağlantılı başka şahıslar ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

