CTP itiraz etti

Cumhuriyet Meclisi’nde oluşturulan özel komite, UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmamasını kararlaştırdı.

Oy çokluğuyla alınan kararda, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ereceği zamana ertelenmesi de yer aldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden 10 milletvekilli, komite raporuna itiraz etti.

UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komite, konuya ilişkin raporunu bugün Cumhuriyet Meclisi'ne sundu. Raporu komite başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu okudu. Hasipoğlu, komite üyeleri CTP Milletvekilleri Ongun Talat ve Ürün Solyalı'nın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy verdiğini belirtip, rapora şerh düştüğü görüşlerini de aktardı.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, yerinden söz alarak iç tüzük uyarınca rapora altında imzası bulunan milletvekilleri olarak itiraz ettiklerini ve bu itirazın dikkate alınması gerektiğini söyleyerek, itirazlarını Meclis Başkanı’na sundu.

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da yeniden söz alarak, oy çokluğuyla verdikleri karara değindi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de, dokunulmazlıkla ilgili özel komitenin çalışmaları ve raporuna ilişkin kuralları düzenleyen iç tüzük kurallarını belirtti, raporla ilgili görüşmenin tamamlandığını kaydetti.

Öztürkler, raporun Meclis Genel Kurul’u gündeminde görüşülerek nihai karar verileceğini ifade etti.

Komite kararı

Komitenin kararı, raporun sonuç bölümünde şu şekilde yer aldı:

“Komitemiz, yukarıdaki bilgi ve bulgular ışığında konuyu değerlendirmiş ve İçtüzüğün 129’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrasındaki kriterleri dikkate alarak isnadın ciddi olmadığı ve siyasal amaçlara dayandığı kanaatine varmıştır. Bu bağlamda İçtüzüğün 129’uncu maddesinin (5)’inci fıkrası uyarınca Sayın Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmamasını ve kovuşturma ve yargılamanın milletvekilliği sıfatının sona ereceği zamana bırakılarak ertelenmesini, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile (oy çokluğuyla) kararlaştırmıştır.”

Ne olmuştu

“Sahte diploma” aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren dosya Başsavcılık tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilmişti.

10 Mart tarihli Genel Kurul toplantısında bu konu için özel komite kurulmasına karar verilmiş, üyeler Meclis toplantısında belirlenmiş, UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun başkan olduğu komitede Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, üyeler ise UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı olmuştu.

