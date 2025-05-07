Gidişat iyi değil

Ömer KADİROĞLU

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve yeni parlamento binasının hizmete açılmasını değerlendiren vatandaşlar, görkemli bir binaya taşınan vekillerin daha çok çalışmasını ve ülke sorunlarına çözüm getirecek yasaların ivedilikle çıkarılmasını istiyor. Ülkede çözüm bekleyen birçok sorun olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, ilk sıraya pahalılığı yerleştirdi.

Alışveriş yaparken zorlandıklarını söyleyen ve ülkeyi ucuzlatacak önlemlerin alınmasını isteyen vatandaşlar, adli suçlarda meydana gelen artışların da ürkütücü olduğuna dikkat çekiyor. Vatandaşlar, trafik kazalarının önlenmesi için polisin daha çok denetim yapmasını ve caydırıcılığın artırılmasını da istiyor.

Ne dediler?..

Duysal Ernaz

“Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi açıldı ve bu yeni binalarda ülkeye ve halka daha iyi bir hizmet verileceğine inancım yoktur. İçindeki insanlar değişmeyecektir o nedenle şu anda ne yapıyorlarsa aynı şekilde bir şey değişmeden devam edecektir. Siyasilerden öncelikli beklentimiz pahalılığı önlemeleri, ekonomiyi düzeltmeleri ve insanlara daha iyi bir yaşam kalitesi sunmalarıdır.”

Hüseyin Alşan

“Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesinde ülkeye ve halka daha iyi bir hizmet verileceğine inanıyorum. Daha modern bir yere sahip olduk ve gelecek için daha iyi oldu. Siyasilerden öncelikli beklentilerimiz ekonomik yönde çalışmalardır. Döviz yükseldi ve alan da satan da, üreten de memnun değildir. Geçim zorluğu yaşanıyor. Artık ne olacağını zamanla yaşayıp göreceğiz.”

Asım Kamacı

“Yeni yerleşke açıldı ancak bu yeni binalarda halka ve ülkeye daha iyi hizmet verileceğine inancım yoktur. Binaların yenilenmesi bir şey ifade etmiyor çünkü içindeki şahıslar aynı şahıslar. Bence yeni yerleşke yapılana kadar hastane ve okul yapılsaydı çok daha anlamlı olacaktı. Siyasilerden öncelikli beklentilerimiz halka hizmet vermeleri, hayat pahalılığının önüne geçmesi, sağlığı iyileştirmesi, trafik kazalarını azaltacak önlemlerin alınmasını ve gençlere daha fazla istihdam sağlaması gibi daha sayabileceğim birçok alanda çalışmalar yapmalarıdır.”

Mehmet Salih Çetin

“Yeni binalarda ülkeye ve halka daha iyi hizmet verileceği inancındayım. Binalarla birlikte fikirlerin de değişmesi lazım ve bu yeni binalarda yeni fikirlerin çıkacağını düşünüyorum. Siyasilerden öncelikli beklentilerimiz verilen sözleri tutmaları ve sağlık ile halkın yaşam kalitesini iyileştirecek çalışmalardır.”

Leyla Çetin

“Bu yeni binalarda ülkeye ve halka daha iyi hizmet verileceği inancım vardır. Değişim başladı ve Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da arkamızda olduğu sürece çok şey değişecek. Eski binada halka iyi bir hizmet verilmiyordu çünkü eski binada kör yiyiciler vardı. Siyasilerden öncelikli beklentimiz verdikleri sözleri yerine getirmeleridir. Ben hastaneye gidip de anjiyo için üç ay beklemeden hizmet almak istiyorum. Toplu taşıma hizmetlerinin hayata geçirilmesi de ayrıca siyasilerden beklentilerimizdir.”

Mehmet Gürtunç

“Yeni binalarda ülkeye ve halka daha iyi hizmet verileceği yönünde ilerisi için bir inancım vardır. Şu an için gereksizdi ve bu yeni binalardan önce yapılabilecek başka daha önemli işler vardı. Yeni binada şu an için iyi bir hizmet verileceğine inanmıyorum çünkü içindeki insanlar aynı insanlardır. Siyasilerden öncelikli beklentilerimiz memleketin sorunlarına çözüm üretecek çalışmalar yapmalarıdır.”

Mercan Selçuk Aslan

“Yeni binalarda ülkeye ve halka daha iyi hizmet verileceği yönünde inancım vardır. Ülkenin böyle bir yerleşkeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha hayırlı olur. Elbette ki bir ülkeye veya vatandaşlara hizmet binalarla alakalı değil ancak böylesi yerleşkeler insanların yararınadır. Siyasilerden öncelikli beklentilerimiz ülkenin bazı dinamiklerini daha iyi çalıştırmalarıdır. Yeni binalarla çalışmaların daha iyi olacağını düşünüyorum.”

Mustafa Asay

“Yeni binalarda ülkeye ve halka daha iyi hizmet verileceği yönünde inancım pek yoktur. Bina bir şeyi değiştirmeyecektir. Eğer yönetim tamam kafalar tamam ise çadırda da hizmet olur. Siyasilerden öncelikli beklentilerimiz çok var. Adalet, hukuk ve işe uygun kişileri işe almak ayrıca ekonomiyi iyi yönetebilecek olgunluğa sahip olunmasını bekliyoruz.”

İsmail Özbilen

“Yeni binalarda ülkeye ve halka daha iyi hizmet verilip verilmeyeceği o binalarda olanlara bağlıdır. İstek olduktan sonra her şey yolunda olur. Binalar evet güzel oldu ancak iyi çalışılmalı ve halk ile ülkeye iyi hizmet verebilmelerini temenni ediyoruz. Siyasilerden beklentimiz ülkedeki eksiklikleri ve yapılması gereken işleri görmeleri, özel sektör çalışanlarına el atıp çareler üretmeleri ayrıca gençliğe sahip çıkmalarını istiyoruz.”

Ayhan Işık Osmanlızadeler

“Yeni binalarda ülkeye ve halka daha iyi hizmet verileceği yönünde inancım yoktur. Bu ülkede bir kanun görmediğim için inancım pek kalmadı. Paranın bir yerde durduğu yok. Siyasilerden öncelikli beklentim artan döviz karşısında piyasada yaşanan pahalılığı önlemeleridir. Bu yönde bir çalışma bekliyoruz aksi halde bizleri çok daha kötü günler bekliyor.”