En büyük pazar Avrupa

Rum Tarım Bakanlığı 2024 yılında başta Avrupa olmak üzere üçüncü dünya ülkelerine 323 milyon 949 bin Euro’luk hellim ihraç edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında Amerika’ya yönelik ihracat miktarının ise bir yılda 9 milyon 594 bin liralık ihracat yapıldığı belirtildi.

Bakanlık, bu çerçevede ABD’ye yönelik hellim ihracatının, toplam ihracatın yüzde 3’ünü teşkil ettiğini de açıkladı.

ABD’de hellimin korunmasının Rum Yönetimi tarafından bu ülkede tescil ettiği “Ticari Sertifikasyon Markasının” geçerliliğiyle sağlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Tarım Bakanlığı’ndan elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak ABD’deki hellimin, Avrupa Birliği’nin Coğrafi İşaretler sisteminin sağladığı korumayla değil, Rum Yönetimi’nin bu ülkede tescil ettiği “Ticari Sertifikasyon Markası"nın (Certification Trade Mark) geçerliliğiyle sağladığını yazdı.

Gazete, Tarım Bakanlığı’nın AB Coğrafi İşaretlerin geçerliliğine karşı yapılacak herhangi bir faaliyetin, hellimin ABD pazarındaki ticari değerini zedelemeyeceği düşüncesinde de olduğunu belirtti.



Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2025, 09:37