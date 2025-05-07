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Önemli katkı

Türkiye, KŞK Türk Üye Ofisi'ne ekskavatör ve araç taşıyıcısı bağışladı

Önemli katkı
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Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Türk Üye Ofisi'ne, 126 bin 500 euro değerinde ekskavatör ve araç taşıyıcısı bağışladı.
KŞK Kıbrıslı Türk Üye Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti 2006’dan beri KŞK’ya toplam bir milyon  454 bin  225  euro mali yardım sağladı.
Açıklamada, bağışların, Komite'nin kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesi amacına katkıda bulunduğu vurgulanarak, uzun yıllardır aileleri etkileyen belirsizliğin sona erdirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Açıklamada, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan toplam 1054 kişinin kimliklendirilerek, usulüne uygun cenaze töreni ile ailelerine teslim edildiği kaydedildi.
 

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