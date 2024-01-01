5 bin kişilik konser

Cemre Akar

Ersin Tünay 12 yaşından itibaren müzikle uğraşan, öğrencilerin sevdiği başarılı bir eğitimci. Aynı zamanda Çağdaş Müzik Derneği’nin başkanlığını yapıyor.

Genç Vizyon’a konuk olan Tünay, 2024 yılında en büyük hedefinin 5 bin kişinin izleyeceği büyük bir konsere imza atmak.

Ersin Tünay, Genç Vizyonun sorularını yanıtladı:

Soru: Ne zamandan beri müzikle uğraşıyorsunuz? Bu süreçte elde ettiğiniz deneyimleri anlatabilir misiniz?

Yanıt: 1984 yılından beri müzikle uğraşıyorum. 12 yaşında kendi kendime çalmayı öğrendiğim keman ile başlayan müzik yolculuğum daha sonraları, akardeon, ud, kanun gibi enstrümanlarla devam etti.

Ülkemizdeki birçok halk dansları ekiplerinde müzisyen ve müzik yönetmeni olarak görev aldım. TSM Koroları, profesyonel müzik grupları, gençlik koroları ile kültürümüze ait sözlü, sözsüz eserlerin albümleri, müzik hayatımdaki tecrübelerim oldu.

Alaylı bir müzisyen olarak, her zaman daha iyiyi, daha güzeli ve doğruyu yakalamak için çalışmalarıma devam etmekteyim.



Soru: Sizin açınızdan 2023 nasıl geçti? Gerek iş gerekse ailenizde yaşadığınız güzel olaylar nelerdir? Üzüldüğünüz bir şey oldu mu?

Yanıt: Geride bıraktığımız 2023 yılının çok da güzel geçtiğini düşünmüyorum. Ülkemizde, ekonomik açıdan yaşanan sıkıntılara ilaveten zamansız kayıpların, alışmadığımız duygularla olumsuzlukların yansımaları halâ sürüyor.

İlkokulda müzik öğretmenliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Tam 23 yıldır sürdürdüğüm mesleğimi seviyorum. Ve 39 yıl boyunca, müzik benim yaşam tarzım olmuştur.

2013 yılında bir grup arkadaşımla kurduğumuz Çağdaş Müzik Derneği'nin başkanlığı ile koro şefliğini yürütmekteyim. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz projelerle yaptığımız organizasyonlar, Türk müziği alanında bizleri zirveye taşımıştır.

Şubat ayında, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde orada bulunan eşim ve kızlarıma kavuşmak benim için anlatılamayacak duygularla bezenmiş bir güzellikti.

Yine derneğimizin 10.yıl kutlamaları çerçevesinde, Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz konserimize katılan 2500 kişi ve bitmek bilmeyen alkış sesleriyle güzel takdirler, yaşadığım unutamayacağım diğer bir güzellikti.

Eğitim ve güvenlik önemlidir

Soru: 2024 yılı için öncelikli hedefiniz nedir? Ne yapmak istersiniz?

Yanıt: 2024 yılında dileğim öncelikle sağlık ve huzurdur. Tabii ki müzikal anlamda yapmak istediğim büyük bir proje söz konusudur. Hedefim beş bin kişinin şahit olacağı büyük bir organizasyonu gerçekleştirmektir. Şahsım ve derneğimin, bunu başarabileceğimize olan inancım tamdır.

Soru: Ülkemizin genel durumu açısından 2024’te siyasilerin önceliği ne olmalıdır?

Yanıt: Ülkemizin genel durumu açısından 2024'te siyasilerin önceliği, güvenlik, eğitim ve sağlık olmalıdır. Ülkemizde yaşanan olaylara bakınca, toplum güvenliği açısından ürkütücü tablonun, korkularımızın ve endişelerimizin sebebi olduğunu düşünüyorum. Eğitim ile sağlık alanlarındaki, devlet sorumluluğuyla yürütülmesi gereken hizmetlerin yetersizliği sorgulanmalıdır. 2024 yılında, daha güzel ve daha kaliteli hizmetler alabileceğimiz bir devlet yapısına kavuşmamızı temenni eder, yeni yılın tüm insanlığa mutluluk getirmesini dilerim.