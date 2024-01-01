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Tek yürek, tek ses

Akçay Köyü Muhtarlığı’nın organize ettiği etkinlikte Şampiyon Melekler anısına meşaleler yandı

Tek yürek, tek ses
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Akçay Köyü Muhtarlığı’nın organize ettiği etkinlikte 6 Şubat’taki depremde Adıyaman’da hayatını kaybeden Şampiyon Melekler anısına meşaleler yandı. Etkinlikte Şampiyon Melekler için dualar okundu, lokma dağıtıldı.
Depremde hayatını kaybeden Perihan Çetiner’in ailesi de etkinliğe katıldı. Duygusal anların yaşandığı anma etkinliğinde Perihan Çetiner’in annesi, babası, kardeşi ve tüm ailesi ile Akçaylılar tek yürek, tek ses oldu. Etkinlikte “Tek istediğimiz adalet” denilerek 
Şampiyon Meleklerin hayatını kaybetmesine neden olan herkesin en ağır şekilde cezalandırılması talep edildi.
 

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