Şebekeye ağır darbe

Suna ERDEN

Polisin Lefkoşa’da gerçekleştirdiği ‘Narko Güç-2023’ operasyonunda uyuşturucu satışı yapan 3 Nijeryalı tutuklanırken, 2 kilo hintkeneviri ele geçirildi. Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalanan Onyekachi Kingsley Okeke ile suç ortakları Abdulrahman Mustafa ve Marcel Chibuzor Agbo dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi'nin, Hamitköy bölgesi Ahmet Sami Topcan Sokak’ta gerçekleştirildiği operasyon sırasında Onyekachi Okeke’nin kaçmaya çalıştığı esnada makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Satışa hazır paketler bulundu

Polis, tutuklanan zanlı Okeke’nin tasarrufunda satışa hazır vaziyette 29 paket halinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, olay mahallinde tespit edilen ve meseleye bağlantısı olduğuna inanılan Abdulrahman Mustafa’nın da tutuklandığını açıkladı.

Evde 2 kilo uyuşturucu

Polis, akabinde Okeke ve Agbo ’nun Gönyeli’de birlikte kaldıkları apartman dairesinde arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan aramada 2 kilo gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç adet hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti.

2 kişi aranıyor

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, ayrıca aranan 3 kişi olduğunu ifade ederek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.