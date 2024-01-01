Herkesi büyüledi

Türk pop müziğinin öne çıkan yıldızlarından Alya, yılbaşı arifesinde Merit Crystal Cove sahnesinde sevenleriyle buluştu. Güçlü sesi, etkileyici performansı ve büyüleyici güzelliği ile kendine hayran bırakan Alya, yeni yıl tatillerini Merit Crystal Cove Otel’de geçiren konuklarına unutulmayacak bir gece yaşattı.

Son zamanların en çok sahne yapan ismi olarak da adından söz ettiren Alya, Ahmet Rajab imzalı altın rengi payetli mini elbisesi ile göz doldurdu. Alya, dillerden düşmeyen nostaljik ve en yeni şarkıları hayranları ile hep bir ağızdan seslendirdi. Seçtiği birbirinden hareketli parçalar ile konserinde tempoyu bir an olsun düşürmeyen Alya, misafirlerine tam bir yeni yıl coşkusu yaşattı.

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Alya, “bu hafta her gün sahnedeyim ve 6. günde Kıbrıs’ta Merit Crystal Cove’da olmaktan büyük bir onur duyuyorum” dedi.

Yoğun iş temposundan dolayı 2023’te aşkı rafa kaldırdığını da söyleyen ünlü isim, çok zor mutlu olan bir kadın olduğunu da kaydetti. 2024 yılındaki yeniliklerle ilgili olarak Sinan Akçıl’dan aldığı “O Nerden Bilsin” isimli yeni parçasının Ocak ayı sonunda çıkacak olmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu sözlerine ekleyen Alya, yeni yılda herkese sağlık, başarı, mutluluk, huzur ve aşk diledi.