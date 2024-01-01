Suriyeli 18 mülteci kayıp

Türkiye’nin Mersin ilinden tekne ile KKTC’de yasa dışı yollarla getirilen 20 Suriyeli mülteciden ikisi polise sığınarak, yardım istedi. Kuzey Kıbrıs’a getirildikten sonra ortada bırakılan Omar Gafir ile Adnan Mabad çaresiz kaldıklarını ifade etti. Diğer 18 mültecinin nerede olduğunu bilmediklerini anlatan Suriyeliler, insan tacirlerinde 6 bin 200 dolar ödediklerini söyledi.

Polis, diğer mültecileri bulmak için araştırmalarına başlarken, Omar Gafir ile Adnan Mabad dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, 31 Kasım 2023 tarihinde saat 08.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’de gelen Suriyeli Omar Gafir ile Adnan Mabad’ın kaybolduklarını söyleyerek, yardım istediklerini söyledi.

Polis memuru, Omar Gafir ile Adnan Mabad’ın ifadelerinde KKTC’ye Mersin’den tekne ile 20 kişi olarak geldiklerini, diğer 18 kişinin nerede olduğunu bilmediklerini anlattıklarını açıkladı.

Polis, mültecilerin ayrıca tekne ile ülkeye gelebilmek için 6 bin 200 dolar ödediklerini anlattıklarını kaydetti.

Polis memuru, soruşturma başlatıldığını, diğer 18 kişinin arandığını ifade ederek, mültecilerin 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis memuru, ayrıca Omar Gafir ile Adnan Mabad’ın ifadelerinden yola çıkarak, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceklerini açıkladı.

Mahkeme, haklarında onaylanmamış limandan KKTC’ye giriş yapmak suçundan soruşturma başlatılan zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

