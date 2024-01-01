“Çözümün anahtarı Lefkoşa’da

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Alithia gazetesi dünkü manşetine Rum siyasi liderliğinin zayıflığı ve sorumluluk alma korkusu sebebiyle Kıbrıs sorununun, oluşmasından 60, Barış Harekâtından 50 yıl sonra bugün halen çözülemediğine ancak çözüm anahtarının “Lefkoşa’da olduğuna” vurgu yaptı.

Tarihsel sürece geniş yer vererek zamanın geçmekte olduğuna dikkat çeken gazete, 2024’e girerken Barış Harekâtının üzerinden 50, Kıbrıs sorununun oluşumunun üzerinden 60 yıl geçtiğine işaret ederek “Bu, ülkenin kaderini tayin edenler zamanın geçmekle kalmadığını hareket ve değişim olmadan zamanın anlamı olmayacağını hesap edemediğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

“Zamanla değil içerikle ilgileniyoruz’ diyerek zamanın boşa geçmesini durduracak karar ve önlem almaktan kaçındılar ve 55 yıllık müzakerelerden (1968’de başladı) sonra Genel Sekreter’in ortak zemin aramak üzere temsilci atayacağına sevindiğimiz günlere geldik” vurgusunu yapan gazete şu ifadelere de yer verdi:

“Kıbrıs’ta ezelden beri Kıbrıs sorununun çözüm anahtarının Ankara’da, kimi zaman Washington’da ve veya Londra’da, kimi zaman Brüksel’de olduğu görüşü hakimdir. Her zaman Kıbrıs’tan uzakta bir yerde. Ancak Kıbrıs sorununun çözüm anahtarı her zaman Lefkoşa’daydı. Lefkoşa’nın icraatlarına, bizim icraatlarımıza ve Kıbrıs dışındakilerin tepkilerine bağlı. Washington’un, Londra’nın ve Brüksel’in ve hatta Ankara’nın tepkisini Helen tarafının (Yunan ve Kıbrıs Rum) icraatları belirleyecek.”