Gönüllerin zirvesinde yaşayacak

Amerika’da geçirdiği kayak kazası sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un 2’nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Mezarlığı’nda anma etkinliği düzenlendi.

Birkan Uzun’un kabri başında gerçekleşen anma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve birçok bakan ile bürokrat katılım gösterdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ABD’nin en iyi okullarından birine giden ve “7 Kıta, 7 Zirve ”hedefiyle birçok zirveye tırmanan Birkan Uzun’u 2021 yılında kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu söyledi.

Türkiye’de bu yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremde acısı taze olan babası Cengiz Uzun’un da Şampiyon Melekleri kurtarma çalışmalarında yer aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Uzun ailesinin acısını paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tırmandığı zirvelerde Birkan Uzun’un KKTC bayrağı açtığını ve yayınladığı videolarda Kıbrıs Türkü ve devletinden bahsederek herkesin gönlünde taht kurduğunu dile getirdi.

Birkan Uzun’un aldığı eğitim, işteki kariyeri, spordaki disiplini ve sosyal hayatındaki bağları ile birçok insana örnek olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Everest’e tırmanmadan önce Birkan Uzun’un geleceğini planlarken, gerçekleştireceği projelerde ülkesi için yapmak istediklerinden de kendisine bilgi verdiğini vurguladı.

Birkan Uzun’un aramızdan erken yaşta ayrılışının büyük bir kayıp ve tarifsiz bir acı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bir değerine sahip çıktığını ve KKTC’nin en yüksek noktası Selvili Tepe’ye adının verildiğini kaydetti.

Birkan Uzun’un adının ve yaptıklarının yaşatılmasının herkesin görevi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar,

“Birkan Uzun zirvede çektiği videoda, ‘Kıbrıs Türkü’nün hikayesini temsil ettiğini’ anlattı.

Gönülleri fetheden Birkan’ın adı Selvili Tepe’de yaşayacak ve Kıbrıs Türkü’nü temsil edecek” ifadelerini kullandı.

Önemli izler bıraktı

Meclis Başkanı Töre, burada yaptığı konuşmada, Birkan Uzun’un kısa yaşamında önemli izler bıraktığını ve bu izlerin daima yaşayacağını söyledi.

Onun gönüllerde hep zirvede olduğuna vurgu yapan Töre, toplumsal yaşamda çok ciddi bir yer tuttuğunu ifade etti.

Birkan Uzun’un vatan sevgisi ve bayrak aşkının Kıbrıs Türk gençliğine daima örnek olacağına değinen Töre, onun ailesine, gençliğine ve halkına layık bir genç olarak hatırlanacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024, 00:56