Nerede bunlar 

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 22 Aralık 2023 tarihinde elleri, ayakları bağlanarak, ağzı ve burnu koli bandıyla kapatılarak öldürülen Ayça Alav’ın katil zanlıları henüz yakalanamadı.

Olayın arından yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtıkları açıklanan Kamerunlu Brayn Gibip Camerounaise ile Vinel Sidrick Mbouhomtchomite’nin izine rastlanamadı.

Güney Kıbrıs’ta Rum polisi tarafından yapılan aramalar da sonuçsuz kalırken, katil zanlılarının Kıbrıs’tan çıkış yapmaması için tüm sınır kapılarına fotoğraflarının verildiği belirtildi.

Lefkoşa’dan Pakistanlı Saddam Hüseyin tarafından araçla alınan, daha sonra Ercan Havaalanı yolu üzerine bırakılan katil zanlılarının KKTC dışına çıkmamış olabileceği ihtimali de gündeme geldi.

Ne olmuştu

Olay 22 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bulunan Vakıflar Çarşısı’nda meydana gelmişti.

Alav ailesinin işletmelerinde çalışan Kamerunlu Brayn, bavul satış yeri olan Hit Bit’te bilgisayarın bozulduğunu söylemiş, Ayça ALav’ı oraya çağırmıştı. Brayn ile arkadaşı Vinel Sidrick, genç kadının ellerini, ayaklarını bağlamış, ağzını, burnunu koli bandıyla kapatarak, ölümüne neden olmuştu. Brayn, Alav Döviz’e giderek, para çaldıktan sonra arkadaşı Vinel Sidrick ile birlikte Saddam Hüseyin’in aracıyla kaçmıştı.

Olayın ardından Saddam Hüseyin ile suçla bağlantılı Kamerunlu Franck Leonel Wouobeng Dongho tutuklanmıştı.

Polis,katil zanlılarına yardım etmek için Franck Leonel Wouobeng Dongho’nun 50, Sadam Hussain’in se 100 Euro aldığını açıklamıştı.



