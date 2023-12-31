5 sarma sigara başını yaktı

Güzelyurt’ta evinde yapılan aramada az miktarda uyuşturucu madde bulunan İbrahim Akbalı, soruşturma amaçlı tutuklandı.

İfadesinde uyuşturucu satın aldığını itiraf eden zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede söz hakkı verilen zanlı, pişman olduğunu dile getirdi.

Soruşturmayı yapan polis, 29 Aralık 2023 tarihinde 10.40-11.20 saatleri arasında alınan bilgi üzerine zanlı İbrahim Akbalı'nın ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Polis memuru, yapılan aramada yatak odası içerisinde yerde atılı vaziyette içlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve akabinde itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis memur, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin araştırılmalı gerektiğini ayrıca alınan emarelerin tahlile gönderileceğini belirtti. Polis, zanlının uyuşturucu almış olduğu kişinin de henüz tespit edilemediğini ve bu yönde de araştırmaların devam ettiğini belirterek, soruşturmanın yürütüle bilmesi için ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı pişman olduğunu söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.