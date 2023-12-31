Ölümler şaka gibi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yürüyüş yapan 45 yaşındaki, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda Astsubay Başçavuş olarak görev yapan Erdoğan Özdamar, aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti. Elde edilen bilgilere göre; Özdamar dün sabah Fevzi Çakmak Bulvarında yürüyüşe çıktı. Özdamar, rutin sabah sporu olan yürüşünü gerçekleştirdiği sırada aniden fenalaştı. Olay yerine gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özdamar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Özdamar’ın ölümü ailesi, yakınları ve silah arkadaşları tarafından büyük üzüntü ile karşılandı.

Kalp krizi geçirdi

Zamansız ölümüyle sevenlerini üzen Özdamar’ın ölüm sebebi belirlendi. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Özdamar’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "kalp yetmezliği ve kalp krizi" sonucu olduğu tespit edildi.

Özdamar’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Askeri Törenle İskele'de defnedilecek.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023, 01:15