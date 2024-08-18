Özel ekip gelecek

Bakanlar Kurulu, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki arızaların giderilmesi için ihtiyaç duyulan ekipmanın ülkeye hızla tedariki amacıyla, İhale Yasası’ndaki kuralların uygulanmaması için yasa gücünde kararname hazırlarken, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, bir ekibin Ada’ya gelerek kullanımda olmayan üniteyi aktif hale getireceğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki arızaların giderilmesi için ihtiyaç duyulan ekipmanın ülkeye hızla tedariki amacıyla, İhale Yasası’ndaki kuralların uygulanmaması için yasa gücünde kararname çıkardı. Kararname, Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen arızaların giderilebilmesi için, mevcut ihale süreçlerinin uzun sürmesi nedeniyle yapılacak alımların Kamu İhale Yasası kurallarından muafiyet sağlamasını sağlıyor.

"Teknecik Elektrik Santrali’nde Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi Amacıyla Acil İhtiyaç Duyulan ve Duyulabilecek Ekipmanların Tedarikinin Sağlanması İçin Kamu İhale Yasası Kurallarının Uygulanmaması Hakkında Yasa Gücünde Kararname", Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname, Cumhuriyet Meclisi’ne de sunulacak.

Yetki Kıb-Tek’te

Kararname, Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen arızaların giderilebilmesi için, mevcut ihale süreçlerinin uzun sürmesi nedeniyle yapılacak alımların Kamu İhale Yasası kurallarından muafiyet sağlamasını sağlıyor.

Kararnameyle, alımların doğrudan alım olarak yapması için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kuruluna yetki verildi.

Resmi Gazete’nin önceki günkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren kararnamenin genel gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Teknecik Elektrik Santralinde meydana gelen arızalar ülkemizin her yerinde büyük sıkıntılara neden olmuştur. Teknecik Elektrik Santrali’nde meydana gelen arızaların giderilebilmesi için, mevcut ihale süreçlerinin uzun sürmesi nedeniyle, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin sona ermesi halkın daha fazla mağduriyet yaşamaması ve elzem hizmetlerin sekteye uğramaması amacıyla, stok eksikliği bulunan ve acil tedarik edilmesi gereken, ayrıca tamir süreci devam ederken ihtiyaç duyulabilecek ekipmanların ivedilikle tedariki gerekmekte olduğundan, Teknecik Elektrik Santralinde Meydana Gelen Arızaların Giderilmesi Amacıyla Acil İhtiyaç Duyulan ve Duyulabilecek Ekipmanların Tedarikinin Sağlanması İçin Kamu İhale Yasası Kurallarının Uygulanmaması Hakkında Yasa Gücünde Kararname hazırlanmıştır.”

Kullanımda olmayan ünite aktif hale getirilecek

Elektrikle ilgili sıkıntıları yakından eden Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC makamlarıyla birlikte çözüm seçenekleri üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, elektrik arzının devamlılığını sağlamak amacıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nden (EUAŞ) bir ekibin Ada’ya gelerek halihazırda kullanımda olmayan “8 nolu ünite”yi aktif hale getirmelerinin öngörüldüğü vurgulandı.

Açıklamada “Böylelikle 25 MW’lık ilave elektrik sisteme dahil edilecek ve yaşanan kesintiler en aza indirilecektir” denildi.

Öte yandan, TPİC’in de akaryakıt temin sürecinin hızlandırıldığı ve yakıtın 20 Ağustos, Salı günü Ada’ya ulaşmasının beklendiği belirtildi. Bu şekilde, daha temiz bir üretim tesis edilerek turizmin en canlı olduğu dönemde ortaya çıkan çevre kirliliği riskinin de azalmış olacağı ifade edildi.

Açıklamada “Kıbrıs Türk kardeşlerimizin her türlü sorununu, kendi sorunumuz bilerek çözüm üretme gayretlerimiz sürecektir” ifadeleri de kullanıldı.