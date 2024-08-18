Yağışlara hazırlık

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, 1 Ağustos tarihi itibarıyla başlayan drenaj hattı temizliklerinin devam ettiğini belirtti. Ulluçay, "Ekiplerimiz toplam 2 bin 340 metre drenaj hattını açtı, 223 adet logar temizledi" dedi.

Uluçay, sağanak yağmurlar başlamadan şehirdeki tüm drenaj hatlarını temizleyeceklerini belirtti. Halka çağrı yapan Uluçay, “Vatandaşlarımızdan ricamız bu hatlara çöp atmaktan kaçınalım, çevremizi temiz tutalım" ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, drenaj hattı temizliklerin 1 Ağustos tarihi itibarıyla başladığını söyledi.

Başkan Uluçay, toplam 2 bin 340 drenaj hattının açıldığını ve 223 adet logarın temizlendiğini belirterek, "Görev yapan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi drenaj hatlarının yüzde 60-70 oranında çöp, yaprak ve toprakla tıkanmış durumda olduğu yönündeydi" dedi.

Süleyman Uluçay şunları belirtti:

"Köşe kahvesi ve Kombos meydanı arasındaki drenaj hatları tamamen temizlendi. Maraş Sağlık Ocağı ve çevresi, Açık Pazar ve çevresi ve Larnaka yolundaki çalışmaları bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki hafta da ekiplerimiz Karakol ve Büyük Sanayi bölgesine geçecek. Bu çalışmalarda geçen yıl drenaj hatlarının temizlenmesi için öz kaynaklarımızla aldığımız Jet Pump cihazlarını kullanıyoruz. Sağanak yağmurlar gelmeden şehrimizdeki drenaj hatlarını adım adım temizlemeye devam edeceğiz, vatandaşlarımızdan ricamız bu hatlara çöp atmaktan kaçınalım, çevremizi temiz tutalım…" açıklamasını yaptı.

