İstikrar kazanacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bugün yapılacak UBP ilçe örgütleri seçiminde mücadele edecek tüm adaylara başarılar diledi.

Üstel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda “Kurultay sürecimize, partimize güç katarak, birbirimize daha da kenetlenerek devam ediyoruz” dedi.

UBP’nin bir kurultaylar partisi olduğunu belirten Üstel, “UBP doğru kararlar ürettiği tüm kurultaylarından güçlenerek çıkmış, topladığı bu güçle zaferlerden zaferlere koşmuştur” dedi.

UBP Kurultay süresince yapılan diğer seçimlerde olduğu gibi, bugün yapılacak seçimler ile 21 Eylül'de gerçekleştirilecek UBP kurultayında UBP’nin kazanacağını kaydeden Üstel, mesajında “ KKTC kazanacaktır, iktidarımız kazanacaktır, istikrar kazanacaktır” ifadelerine yer verdi.

Gazimağusa’da etkinlik düzenlendi

Bu arada UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığı etkinlik düzenledi.

Etkinlikte konuşan UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, "Bizim en büyük gücümüz birliğimizdir. Kurultayımızdan birliğimizi daha da güçlendirerek çıkacağız. Durmak yok. Hizmete devam. İktidara devam, istikrarla devam” dedi.

Etkinlikte gördüğü ilgiye teşekkür eden Üstel, görevde olduğu sürece, verdikleri sözleri yerine getirmenin gücüyle yola devam ettiklerini vurguladı.

2025 sağlıkta reform yılı olacak

Ülkenin ihtiyacı olan yasa ve reformlara öncelik vermeye devam edeceklerini söyleyen Üstel, hükümetin görevde ilk yılını reformlara geçirdiği, ikinci yılında gençlere öncelik verdiğini, 2025’in ise sağlıkta reform yılı olacağın söyledi.

Yıllarıdır tamamlanmayan Yeni Ercan Havalimanı’nı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın büyük desteği ile açtıklarını belirten Üstel, “ Verilere baktığımızda, 2 yılda ulaşılması hedeflenen yolcu rakamlarına, 1 buçuk yılda ulaştık. Çok önemli bir adım atmış olduk” dedi.

Yerel yönetim reformu ile halkın takdirini aldıklarını ifade eden Üstel, “ Hayat pahalılığını tamamıyla maaşlara yansıttık. Üretim sektörüne yüzde 58 prim desteği verdik. 29 Milletvekili olarak kenetlendik. Durmak yok. Çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gençlerimiz umutlu ve mutlu

Gençlere ev sözü verdiklerini, sosyal konut projesini başlattıklarını belirten Üstel, “ Gençlerimiz umutlu. Gençlerimiz mutlu. İcraatlarımızdan rahatsız olanlar var. Umurumuzda değil. Bizim derdimiz halkımız, bizim derdimiz devletimiz” dedi.

Sağlıkta da dev adımlar attıklarını ifade eden Üstel, Gazimağusa Maraş’ta ve Pamuklu’da yeni bir sağlık merkezi açacaklarını, Girne’nin yeni hastanesinin bitmek üzere olduğunu, Yeni Güzelyurt Hastanesi’nin de yakında biteceğini kaydetti.

Hep birlikte kazanacağız

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da gecede yaptığı konuşmada, İlçe Başkanı Nahit Öncü ile Genel Başkan ve Başbakan Üstel’e destek belirtti.

Geçmişte iç sıkıntılar nedeniyle çok sorun yaşayan UBP’nin ve KKTC’nin istikrara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, Üstel’in kararlı adımlarının önemli kazanımlar sağladığını ifade etti.

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü ise böylesi onurlu bir göreve devam etmek ve ülkeye hizmet etmek istediğini belirterek, “Sayın Genel başkanımızın önderliğinde ve desteğiyle gücümüze güç katacağız” dedi.

Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’in liderliği ile UBP’nin Gazimağusa’da önemli adımlar attığını ifade eden Öncü, “ Hep birlikte başaracağız, hep birlikte kazanacağız” diye ekledi.

