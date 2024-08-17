Rumlar engel olmadı

Rum yönetiminin, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 29 Ağustos’ta Brüksel’de yapılacak gayriresmi AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılmasına, Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarını AB sahasına taşıma arzusuyla yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Fileleftheros haberi “TC-AB İlişkileri Sahasında… Lefkoşa, Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısında Fidan İle Hareket Yaptı ve Ankara’nın Tavrını Bekliyor” başlığıyla aktardı.

Haberde diplomatik çevrelerin Rum yönetiminin, daha önce yaptığı gibi Fidan’ın AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılmasını engellememe kararının zamanlamasına dikkat çektiği yer aldı. Gazeteye göre “Avrupa Konseyi Nisan kararlarından sonra Rum yönetimi, bu sefer (Fidan’ın) davet edilebileceği bir prosedür bulunduğuna ve bunun, 'iyi niyeti ile olmasının daha tercih edilir olacağına' hükmetti.

Rum yönetiminin, bu hareketiyle “AB üyesi olarak Türkiye-AB ilişkileri cephesinde Türkiye’nin siyasi fayda sağlayacağı eylemler yapmaya kararlı olduğu mesajını verdiğine” işaret eden gazete “dolayısıyla bu, eylülde New York’ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu çerçevesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili temaslar öncesinde Ankara’ya meydan okuyan bir prosedürdür.” ifadesini kullandı.

“Kıbrıs sorunundaki prosedürün kilidini açabilecek karşılıklı fayda sağlanabilecek bir alan olduğundan Türkiye-Avrupa ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla bağlantılı kılınması, hükümetinin istediği bir şeydir.” vurgusu yapan gazete Fidan’ın Dışişleri Bakanları Konseyi’ne katılımının bir “on-off prosedür olduğunu yazdı. Bu nedenle Fidan’ın katılımının ve Türkiye’nin tavrının bir dereceye kadar Ankara-Brüksel ilişkisinin devamına da bağlı olacağını ekledi.

Gazete Rum yönetiminin “onayını”, BM’nin, üçlü görüşme konusunda iki tarafın nabzını yoklamakta olduğu bir dönemde verdiğine dikkat çekti ve bu şekilde “New York’ta bir üçlü görüşme yapılması ihtimali ışığı altında, devam etme konusunda özlü iradesi olmadığı argümanını da ortadan kaldırdığını” öne sürdü.

Habere göre Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis Rum yönetiminin, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın önümüzdeki gayrı resmi AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmasına “müsaade etme kararının yüksek siyasi değerde stratejik bir hareket olduğunu” öne sürdü.