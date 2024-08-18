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‘Adalet istiyoruz’

Güney Kıbrıs’ta çalışan ve şiddete maruz kalan paketçiler Limasol’da eylem düzenledi

‘Adalet istiyoruz’
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  Güney Kıbrıs’ta çalışan paket servis elemanları işlerini yaparken sıklıkla saldırıya uğramaları, şiddet görmelerini ve gasp hareketlerine karşı Limasol’da bir eylem düzenledi.

  Haravgi gazatesinde yer alan habere göre,  protesto yürüyüşünde özellikle geceleri saldırıya uğradıklarından şikayet eden paket servisçiler “adalet istiyoruz” sloganı attı.
  Rum polisinden, saldırıların sıklıkla yaşandığı noktalarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını isteyen protestocular saldırganların hedeflerinin paket servisçilerin/kuryelerin paraları ve taşıdıkları değerli emtia olduğuna vurgu yaptılar.
 

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