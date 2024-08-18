Öğretmen olacak

‘Anlamlı ve Amaçlı Güzellik’ misyonuyla düzenlenen 37. Miss Kuzey Kıbrıs ve 26. Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları sonucunda Bay Kuzey Kıbrıs Aras Gül; Miss Kuzey Kıbrıs ise Ece Kurt oldu. İngilizce öğretmenliği okuyan Kurt törenle tacını taktı.

Günkut Ajans Organizasyonu'nda düzenlenen yarışma The Arkın İskele Otel’de yapıldı.

Görkemli finalde değerli modacıların çok özel koleksiyonları kırmızı- beyaz konseptle sahnede yer aldı. İnci Arkan 40. Yıl Özel Koleksiyonu, Akademi sanat Derneği Anka 2 & Anka Men koleksiyonu, Midye Butik Abiye ve Bahar Doratlı 2025 gelinlik koleksiyonu finalde yer aldı.

Miss Kuzey Kıbrıs’ta 12 finalist; Bay Kuzey Kıbrıs yarışmasında ise 11 finalist dereceye girmek için podyuma çıktı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayesinde gerçekleştirilen 26. Bay Kuzey Kıbrıs yarışmasında Nevzat Abbasoğlu 5. gelerek “Bay Dostluk” unvanı kazanırken, Haris Metehan Altunbaş da “4. Bay Turizm Arkın” seçildi.

İsmail Sağlamer üçüncü, Hüseyin Aysan ikinciliğe layık görülürken “Bay Kuzey Kıbrıs” ise Aras Gül oldu.

37 Miss Kuzey Kıbrıs yarışmasında ise Beren Aysel 5. seçilerek “Dostluk Güzeli”, Yağmur Lisani de dördüncülüğe layık görülerek “Miss Turizm Arkın” unvanının sahibi oldu.

Miss Kuzey Kıbrıs yarışmasında Birgül Saraçoğlu üçüncü, Sevgen Polat ikinci seçilirken, “Miss Kuzey Kıbrıs” ise Ece Kurt oldu.

Yarışmaya katkı koyanlara plaket takdim edilen gecede Ladies Fusion Dans Grubu gösteriler de sundu.

