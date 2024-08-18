Arasta’yı korumalı

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın güneyine sadece bir ayda 500 binin üzerinde turist giderken, 6 aylık sürede kuzeye hava ve deniz yoluyla gelen yabancı ‘yolcuların’ sayısı 160 binde kaldı. Bunların önemli bir kısmını ülkeye çalışmak amacıyla gelenler oluşturuyor. Kuzey Kıbrıs’a tur operatörleriyle gelen ve otellerde konaklayan yabancıların sayısındaki azalma ise dikkat çekiyor.

Buna karşın, kara sınır kapılarından günübirlik olsa da çok sayıda yabancı kuzeye geçiyor ve tarihi yerleri görmeye çalışıyor. Yılın ilk 6 ayında kara sınır kapılarından kuzeye geçen ‘yabancı turistlerin’ sayısı 936 bin oldu. Özellikle Lefkoşa’daki Lokmacı kapısından geçenler, Büyük Han’ı ve Selimiye Camisini ziyaret ediyor, Arasta çarşısından bir miktar alış-veriş yapıyor ve esnafın yüzünü güldürüyor.

Bölge esnafının anlattığına göre; yabancı turistler en fazla çevreden ve tarihi binaların bakımsızlığından şikayet ediyor. Belirli bir plan ve program dahilinde tarihi evlerin koruma altına alınması gerektiğini söyleyen turistler, tarihi yerleri ve bölgeler konusunda yeterince yönlendirici levha olmadığına dikkat çekiyor.

Kara sınır kapılarının önemine değinen Arasta esnafı “buradan gelen turistler olmasaydı bizler çoktan kepenk indirirdik” diyor ve gerek Turizm Bakanlığı’nın, gerekse belediyenin bölgeye daha çok önem vermesini istiyor.

