Günde 10 bardak su içiniz

Cemre Akar

Ülkemizin genç ve başarılı diyetisyenlerinden Çağla Erçağ, kavurucu sıcakların başladığına dikkat çekerek, sıvı tüketiminin artırılmasını önerdi.

Genç Vizyon’a konuk olan Erçağ, sağlıklı bir insanın günde en az 10 bardak su içmesi gerektiğine dikkat çekti ve şunları ekledi:

Yaz aylarında beslenme ile ilgili en önemli kural sıvı tüketimidir. Çünkü yaz mevsimi vücudun kolayca susuz kaldığı ve temel mineralleri kaybettiği bir zamandır. Vücuttaki su içeriği azaldığında, şiddetli yorgunluğa ve bitkinliğe yol açar.

Düzenli su tüketimi ideal vücut sıcaklığını dengede tutar. Bununla birlikte bol miktarda serin su içmek vücudunuzu iyi nemlendirir. Ancak buzdolabından çıkmış soğuk su, sindirim ve gaz şikayetlerine neden olur. Bu nedenle serin su içmeye özen gösterin. Sağlıklı bir insan günde en az 10 bardak su içmelidir.

Sindirimi kolay olan hafif yiyecekler tercih edin

Soru: Gıda tüketiminde nelere dikkat edilmeli?

Yanıt: Vücut ısısını artıran yüksek kalorili ve zor sindirilen besinlerden kaçının. Yüksek su içeriğine sahip yiyecekler hem daha kolay sindirilir hem de vücudunuzu ferahlatır. Yumurta, kırmızı et, tavuk, kuru baklagiller sindirimi uzun sürdüğü için, vücut ısısının artmasına neden olur ve ölçülü olarak tüketilmelidir. Yumurta haşlama olarak veya salatalarda, et ürünleri ızgara veya sebze yemeklerinin içerisinde az miktarda tüketilebilir. Yaz mevsiminde zengin sebze çeşitlerinden daha çok faydalanılmalıdır.

Soru: Baharat kullanımı konusunda ne önerirsiniz?

Yanıt: Yaz aylarında baharatlı ve tuzlu yiyecekler tüketmek sağlığınıza zarar verir. Baharatlı besinlerde yine vücudumuzda ısı üretimine neden olur. Kışın ısınmak için özellikle içeceklerde tükettiğimiz tarçın, zencefil, zerdeçal gibi baharatlardan uzak durmakta fayda var. Yine yemeklere eklediğimiz, pul biber, karabiber, kekik vücut ısısını artırarak rahatsız edebilir. Yemeklerde pul biber ve karabiber yerine taze yeşil biber kullanmak daha iyidir.

Fazla tuz tüketimi ise kan dengesini bozarak vücudumuzun daha fazla suya ihtiyaç duymasına neden olur. Turşu gibi yemek yanında tüketilen garnitürler de çok nadir ve az miktarda tüketilebilir. Salata veya yoğurt gibi su içeriği yüksek besinlerin içerisine 1-2 adet eklenebilir.

Soru: Paketli gıdalar konusunda ne önerirsiniz?..

Yanıt: Abur cuburdan kaçının. Yağlı atıştırmalıklar, cipsler, krakerler, kremalar, soslar, hazır dondurmalar, donmuş hamur ürünleri, donmuş patates gibi içerisinde trans yağ bulunan besinler hem sindirimi zordur hem de vücut su ihtiyacını artırır. Hiç tüketmeyin demek doğru değildir. Ama tüketim miktarını sınırlı tutun.

Fazla kahve tüketmeyin

Soru: Yaz içecekleri, çay ve kahve tüketimi nasıl olmalı?

Yanıt: Şekerli ve gazlı içecekler yerine, sade maden suyu, meyve aromalı su, evde hazırlanan meyve suları gibi doğal içecekler tüketebilirsiniz. Meyvelerin suyunu çıkarmak yerine yemek daha iyidir. Meyve suları çıkarıldığında içindeki doğal lifler kaybolur.

Kahve ve çay alımını sınırlandırmaya çalışın. Kahvede bulunan kafein daha fazla idrar atılmasına ve dolayısıyla su kaybına neden olur. Kahve ve çay gibi içecekler vücuttaki su içeriğini azalttığı için daha az tüketmeye özen gösterin.

Soru: Yaz aylarında vücudu ferahlatan besinler nelerdir?

• Su, salatalık, acur, kelek

• Ayran, kefir, yoğurt, süt, cacık, soğuk çorbalar

• Salata ve/veya zeytinyağlı sebzeler

• Kavun, karpuz, çilek, yeşil erik

• Sütle veya yoğurtla yapılmış soğuk yulaf lapası

• Sebze Suyu ile yapılmış detoks içecekleri

• Nane, dereotu, reyhan, kuzu kulağı gibi mevsim yeşillikleri

• Hindistan cevizi suyu – sütü…