‘Kıbrıs’a büyük ilgi var’

Cemre Akar

Girne’de faaliyet gösteren ‘Your Cyprus Properties’ şirketi direktörü gayrimenkul danışmanı Bereket Ashraf, Kuzey Kıbrıs’a ilginin artması nedeniyle fiyatlarda yükseliş olduğunu söyledi.

Ashraf, Genç Vizyon’un sorularını yanıtladı:

Soru: Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?

Yanıt: Emlak sektöründe 15 seneyi aşmış satış tecrübem var. Gayrimenkul danışmanı olmadan önce gıda sektöründe ülkede ileri gelen şirketlerde satış temsilcisi ve üst düzey yönetici olarak görev yaptım. Satışla alakalı ciddi tecrübeler edindim. Evli ve 2 çocuk babasıyım. Your Cyprus Properties isimli şirketimiz Girne’nin Kervansaray bölgesinde bulunmaktadır. Genç, dinamik ve motivasyonu yüksek bir ekibe sahibiz.

Soru: Emlak sektöründe son dönemlerde yaşanan süreci kısaca nasıl tanımlarsınız?

Yanıt: Son 5 yılda mülk değerlerinde çok ciddi artış olmaktadır. Arz ve talepten dolayı mülk fiyatları sürekli artıyor.

Adanın kuzeyi ambargo altında olmasına rağmen turizm ve eğitim alanından sonra emlak alanında önemli bir gelişme gösterdi ve dünyada yatırım için çok uygun bir ülke pozisyonunda yer almaya başladı. Emlak sektörünün gelişimiyle ülkemizin tanınması açısında çok önemli bir rol oynamaktadır. Ülkemiz de ciddi anlamda yabancı yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Ülkenin nüfusu artığı sürece ülke ekonomisi her zaman ileriye doğru gidecektir. Forbes Dergi’sine göre; KKTC yatırım sıralaması bakımından ilk 5’te yer almaktadır. Gurur verici bir gelişme bu bile bizim ülkemiz için emlak sektörünün ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Soru: Hangi emlak türüne yoğun ilgi var?

Yanıt: Şu anda rezidans, lüks projeler ve arazilere yoğun talep var.

Yerli halkın alım gücü düştü

Soru: Yerli halkın emlak alımına talebi ne durumdadır?

Yanıt: Son dönemde banka faiz oranları, maaşların Türk Lirası, mülklerin İngiliz Sterlini üzerinden satılması yerli halkı ev sahibi olma konusunda epeyce yıpratmaktadır. Bundan kaynaklı olarak 2. el olan evlere daha çok yönelmektedir.

Soru: Hangi ülkeden daha çok talep vardır.

Yanıt: Daha çok ülkemizde Rus, İskandinav, Alman ,İngiliz, İran ve son olarak Çinli yatırımcılar yer almaktadır.

Soru: Gayrimenkul satışlarınızdaki vergi oranlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yanıt: Gayrimenkul satışlarımızdan vergi oranlarını düşünecek olursak ciddi anlamda son dönemde artmaktadır. KKTC ve TC vatandaşları için yüzde 6, Yabancı uyruklu kişiler için yüzde 12 ,taşınmaz mal devir harcı alınmaktadır.

Soru: Yabancı yatırımcıların en çok hangi gayrimenkule yatırım yaptığını düşünüyorsunuz?

Yanıt: Genellikle projeden lüks rezidans ve lüks site yatırımını tercih ediyorlar. Son zamanlar da ise arsa arazi talebi artmaktadır.