Ukrayna sınırında yakalandılar

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonunda meydana gelen silahlı saldırıda can kaybı 133’e çıkarken, 11 kişi gözaltına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 133'e ulaştığı açıklandı. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. Terör saldırısından sorumlu olduğu iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan dördünün doğrudan olaya karıştığı belirlendi. Saldırı faillerinin Rusya-Ukrayna sınırında yakalandığı ve Ukrayna tarafında bağlantıları bulunduğu kaydedildi.

Sivilleri hedef aldılar

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda önceki gece silahlı saldırı gerçekleşti. Silahlı saldırganlar konser salonuna girerek yakın mesafeden sivilleri hedef aldı. Salonda patlayıcılar kullanılmasının ardından yangın çıktı, yangında konser salonunun çatısının çöktüğü bildirildi. TASS'ın haberine göre savcılık, "Kamuflajlı kimliği belirsiz kişiler Crocus Belediye Binası'na girdi ve konser başlamadan önce sivillere ateş etmeye başladı" açıklamasında bulundu. Binada çıkan yangın helikopter ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle altı saatten fazla bir süre sonra kontrol altına alındı. Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillere inceleme yapmak için el konuldu.

Saldırıdan kimler sorumlu?

Terör örgütü DAEŞ, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Moskova'daki konser salonunda gerçekleşen terör saldırısından örgüt üyelerinin sorumlu olduğunu ileri sürdü. Ancak örgüt, bu iddiayı destekleyecek veya kanıtlayacak başka hiçbir paylaşımda bulunmadı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Podolyak, terör saldırısıyla Ukrayna'nın "hiçbir ilgisi olmadığını" söyleyerek, "Bu olaylar, saldırgan ülke liderliğinin kendi halkına karşı uyguladığı terörün emarelerini taşıyor" ifadelerini kullandı.

Sorumlular yakalandı mı?

Kremlin'den aktarılana göre, Rusya FSB güvenlik servisi Başkan Vladimir Putin'e, Moskova yakınlarındaki ölümcül saldırı sonrasında 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bunların dördünün doğrudan olaya karıştığı belirlendi. Interfax'ın aktardığına göre Kremlin, daha fazla suçlunun belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. FSB güvenlik servisinin aktardığına göre, terör saldırısının faili olduğundan şüphelenilen dört kişi, bugün erken saatlerde Rusya'nın Ukrayna sınırına doğru giderken yakalandı. Şüphelilerin Ukrayna tarafında bağlantıları olduğu belirlendi. FSB, saldırının dikkatle planlandığını söyledi.

