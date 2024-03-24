Sürat ve alkol

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Alsancak’ta dün sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada sürücülerden birinin süratli ve alkollü olduğu belirtildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre; kaza saat 07.20’de, Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğu istikametine doğru çift şeritli yolun sağında seyreden Atilla Karagülle (E-51) yönetimindeki SK 505 plakalı salon araç ile dikkatsizce sol şeride geçince, gerisinden sol şerit içerisinde yine aynı istikamete doğru aşırı süratli ve 297 promil alkollü içki tesiri altında seyreden Peters Vitali (E-38) yönetimindeki MHK 094 plakalı salon aracın önünü tıkadı ve çarpışma gerçekleşti.

Çarpmanın etkisiyle savrulan SK 505 plakalı araç yolu ikiye ayıran refüje çarpıp takla attıktan sonra karşı şeride geçip tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan SK 505 plakalı araç sürücüsü Atilla Karagülle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde acil serviste gördüğü tedavinin ardından müşahede altına alındı.

MHK 094 plakalı araç sürücüsü tutuklandı.