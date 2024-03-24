Belediye Başkanı Şenkul: ‘Bu bir katliam’ 

Ömer KADİROĞLU

Sürat ve dikkatsiz sürüş nedeniyle meydana gelen ölümlü kazalara dün bir yenisi daha eklendi. Girne’nin göbeğinde süratli ve dikkatsiz araç kullanan 20 yaşındaki sürücü Gökmen Güniken, yoldan çıkarak, kaldırımda yürüyen üniversite öğrencileri Cihan Yüksel (K-22), Büşra Yavuz (K-21) ve Begüm Döşkaya’ya(K-21) çarptı. Cihan Yüksel kaza mahallinde hayatını kaybetti. Polisin bölgeyi kontrol altına almasından önce yoldan geçenlerin video çekimi yapması ve sosyal medyada kanlı görüntülerin paylaşılması sert tepki gördü.

3 ayda 10 can kaybı

Kaza sonucunda yaralanan Büşra Yavuz ile Begüm Döşkaya Lefkoşa’da, Gökmen Güniken ve yanında yolcu olarak bulunan Mehtap Kutat Girne’de hastaneye kaldırıldı. Büşra Yavuz’un durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yüksel’in hayatını kaybetmesiyle 1 Ocak 2024’ten bu yana kazalar sonucu toplam can kaybı 10’a yükseldi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yoldan çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Cihan Yüksel’in katledildiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, “Polis ceza yazmaktan, bizler hız tümseği koymaktan yorulduk, trafik teröristleri ölüm saçmaktan yorulmadı” dedi.

Kaldırıma uçtu, yayaları biçti

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 17.00 sıralarında, Girne'de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi.

Gökmen Güniken yönetimindeki CS 366 plakalı araç ile cadde üzerinde süratli ve dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan kaldırma çıktı. Sürücü bu esnada kaldırımda yürüyen Cihan Yüksel, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya'ya çarptı.

Kaza sonucu yaya Cihan Yüksel olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan yaya Büşra Yavuz ile hafif yaralanan Begüm Döşkaya Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hafif yaralan araç sürücüsü Gökmen Güniken ile araçta yolcu olarak bulunan Mehtap Kutat'ın tedavisi Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapıldı.

Şenkul: Yazıklar olsun

Meydana gelen kazayı trafik terörü olarak nitelendiren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yoldan çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden Cihan Yüksel’in katledildiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şenkul şunları belirtti:

“Söyleyebileceğim tek şey yazıklar olsun.

Gündüz vakti, trafiğin yoğun olduğu bir yolda böyle bir kaza nasıl olabilir, kaldırımda yürüyen gencecik bir insan resmen katledildi.

Polis ceza yazmaktan bizler hız tümseği koymaktan yorulduk, trafik teröristleri ölüm saçmaktan yorulmadı.

Nüfusunu bilmediğimiz, giren çıkanın kontrolünün kaçtığı, üç kuruş para için her türlü sahtelarlığa göz yumulduğu sürece hiçbirimiz güvende değiliz.

Kaldırımlara demir korkuluk koyulmasını isteyen herkese hak vermekle beraber o işin mantığının yayanın yola atılmaması için olduğunu da söylemem lazım.

Bizim sorunumuz yola atılan yaya değil kaldırıma uçan arabalar, hem de gündüz vakti hem de şehrin göbeğinde…

Kimbilir ne hayallerle şehrimize, ülkemize gelmiş bir öğrenciyi daha tabut ile evine yolluyoruz.

Ailesinden ve sevenlerinden emanetlerine sahip çıkamadığımız için özür diliyorum.”