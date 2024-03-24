19 milyon Euro harcayacaklar

Rum Orman Dairesi yeni sezonda orman yangınlarına 8 uçar imkan ve 800 ek orman itfaiyecisi ile müdahale etmeye hazırlanıyor. Ateş yakmaya çok daha sert cezalar verilmesi kararı alındı.

Fileleftheros gazetesine göre; Orman Dairesi 19,3 milyon euro ödenekle 2+2 yangın söndürme uçağı kiralamak için ihaleye çıktı. Başvuru süresi 15 Nisan’da sona erecek ihale kapsamında kiralanacak ilk iki uçağın 3 ton su ve 60 ton köpük taşıma kapasiteli, diğer iki uçağın ise 2 bin 500 litre su ve 60 litre köpük taşıma kabiliyetine sahip olacağı kaydedildi.

Daireye ait iki yangın söndürme uçağının bozuk olduğu ve tamirlerinin nisan başlarında tamamlanmasının beklendiği, Dairenin elinde iki kiralık yangın söndürme helikopteri ve RMMO ile polise ait iki helikopter bulunduğu belirtildi. Daire Müdürü Savvas Yezekil Ürdün’e ait iki yangın helikopterinin yaz döneminde Güney Kıbrıs’ta konuşlanması için Ürdün ile çalışma yürüttüklerini, şu an ellerinde 800-900 kişilik bir itfaiye ordusu bulunduğunu da söyledi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında 12 Mart’ta Başkanlık Sarayı’nda yapılan toplantıda, iklim değişikliği ve geniş bölgedeki çatışmalar sebebiyle bu yıl artması beklenen orman yangınları ile mücadele için birtakım kararlar alındığını yazdı.

Alınan karara göre, İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Dairesinin Sivil Koruma Dairesine yükseltilmesi için yıl sonuna kadar Bakanlar Kurulu’na öneri sunacak.

Alınan diğer kararlar şöyle:

-Rum Savunma Bakanlığı orman yangınlarıyla mücadele uçar imkanları biriminin RMMO’ya bağlanması için planı ve önerisi sunacak.

-Orman Koleji 1 Ocak 2025 itibarıyla yeniden devreye sokulacak.

-Bütünsel Sivil Koruma Sistemi’nin ikinci aşamasının uygulamaya konulması çerçevesinde, yangınların zamanında tespit edilmesi için ilave yangın sensörleri yerleştirilecek.

-Önümüzdeki 10 yıl içerisinde aşamalı olarak 5 uçar yangın söndürme imkânı satın alınacak.

-Cezaların artırılmasıyla ilgili değişiklik yasa tasarıları mart ayı sonunda tamamlanarak Hukuk Dairesine sunulacak

-Yabani otlar mart sonuna kadar kaymakamlıklar tarafından temizlenecek

-İçişleri Bakanlığı gönüllülerin değerlendirilmesi, eğitilmesi ve sigortalanması ile ilgili öneri sunacak.