Gönülleri hoş oldu

Belediyesi, İskele ve 21 köyünde yaşamlarını sürdüren yaşlılara yönelik etkinlik düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, “18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında düzenlenen ve 5 gün süren etkinlikte, yaşlılara kapalı Maraş gezisi düzenlendi. Etkinlikte gönüllerince eğlenen ve keyifli anlar biriktiren yaşlılar, her günün sonunda ise İskele Belediyesi Piknik Alanında bulunan Piknik Restoran’da öğle yemeğinde bir araya geldi.

İskele Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İskele Belediyesi Sağlık Birimi, yine anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Birime kayıtlı 65 yaş ve üstü vatandaşların yanı sıra İskele ve köylerinde yaşayan tüm yaşlılara yönelik gezi programı düzenleyen Sağlık Birimi, 5 gün boyunca yaşlılarla birlikte keyifli ve bir o kadar da unutulmaz anlara şahitlik etti.

İskele Belediyesi’ne bağlı İskele ve 21 köyünde yaşamlarını sürdüren yaşlıları, bölge bölge 5 gün boyunca bulundukları köylerden alınarak Kapalı Maraş’a götüren ve Kaplı Maraş’ı gezdiren birim, ilgileriyle de yaşlıların bir kez daha takdirini kazandı.

Kapalı Maraş’ı karış karış ama hiç yorulmadan ulaşım aracıyla gezme fırsatı bulan yaşlılar, yine Kapalı Maraş’ın eşsiz ortamında kahve ve çay keyfinin yanı sıra şarkılar eşliğinde de unutulmaz anlar yaşadılar.

Kapalı Maraş gezisinin ardından ise öğle yemeğinde ise İskele Belediyesi Piknik Restoran’da bir araya geldiler. Piknik Restoran Şefi Tahir Musalar ve ekibi tarafından titizlikle hazırlanan menü ile gezinin finalini yapan yaşlılar, keyifli ve bir o kadar da unutulmaz anlar yaşadılar.

Kapalı Maraş gezisi bayramdan sonra da yapılacak

Öte yandan Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında düzenlenen ancak Ramazan ayı dolayısıyla Kapalı Maraş gezisi ve sonrasında İskele Belediyesi Piknik Restoran'daki öğle yemeğine katılamayanlar için aynı programlar, Ramazan Bayramı'ndan sonra da düzenlenecek. Gezi programına katılmak isteyenler İskele Belediyesi Sağlık Birimi’ne 0548 810 12 20 ya da 0548 810 12 53 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırabilecekler.