Önemli tespit

Cemre Akar

Halkın Partisi milletvekili olarak 4 yıl süreyle mecliste görev yapan Gülşah Sanver Manavoğlu’nun 23 Ocak seçiminde sandıktan çıkamaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Yaşanan süreci Diyalog okurları için değerlendiren Manavoğlu, seçime katılımın az olmasının sonuçları etkilediğini söyledi. Manavoğlu “örgütlü partiler son ana kadar kimlerin oy kullanmadığına bakarak sandığa seçmen taşıyıp başarılı oldular” dedi.

Soru: 23 Ocak seçimlerinde adaylık kararı alırken ana hedefiniz neydi?.

Yanıt: Bildiğiniz gibi 7 Ocak 2018 genel seçimiyle birlikte Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi’ne girdim. Bu yola çıkarken ülkemizin artık bulunduğu noktadan ileriye gitme ihtimalinin olmadığını görmüş ve siyasi yozlaşmanın ortaya çıkmasıyla birlikte artık son dönemlerde yaşanan tıkanıklığın önünü açmak için adil, eşit, liyakatin önemli olduğu bir sistemi tekrardan tesis etmenin gereğini yapmak için aday olmuştum.

Dört sene gibi kısa olmayan bu dönemde Meclis komitelerinde ciddi mesai harcadım ve pek çok önemli yasanın çalışmasında bulundum. Tabi bu çalışmalarla birlikte KKTC devletinin kamu ve bürokratik işleyişiyle alakalı ciddi bilgi sahibi oldum ve tecrübe kazandım. Bu sürede sayısız kriz ve doğal afet geçirilen bir ortamda tüm çabalarımıza rağmen yapmayı planladığımız pek çok değişimi gerçekleştiremedik.

Hem hükümet hem de muhalefet deneyimlerimle kazanmış olduğum bilgi dağarcığımı ve yaşanmışlıklarımı çok sevdiğim ülkem halkı için daha da çalışarak devam ettirmek istedim. Bu sebeple 23 Ocak seçimlerinde partimden tekrar aday oldum.

Soru: Seçim propaganda sürecinde yaşadığınız ilginç olaylar var mı?..

Yanıt: Pandemi süreci sebebiyle eskisi kadar çok kalabalık temaslar ve fazla nokta ziyaretleri yapmadık. Çok fazla kişiyle de temas etmedik diye ilginç olaylarla karşılaşmadık bu dönemde ne yazık ki.

Fakat özellikle kırsal bölgelerdeki yapı çok ilgi çekici gelir bana. Oralarda rastladığımız insanımızın yaşanmışlıklarını dinlemek onlarla sohbet etmek çok zevklidir. Özellikle hiç tanımadığım vatandaşların ilgisiyle karşılaşmak ve onların içten samimi sevgisini hissetmek kadar insanı mutlu eden motive eden başka bir şey yoktur benim için.

Soru: Seçim sonuçlarını nasıl karşıladınız?.. Sonuçlar beklentilerinize uygun mu?



Yanıt: Seçim sonuçları ne yazık ki hem kişisel hem de parti olarak beklediğimiz gibi olmadı. İçerisinden geçtiğimiz koşullar ve siyasi konjonktür sonuçlar üzerinde etkili olmuştur diye düşünüyorum.

Tabii bu sonuca sandığa gitmeyen seçmen sayısının yüksek olması da sebep olmuştur. Son dönemde yaşanan siyasal gelişmeler, ekonomik kriz, eşit adil bir ortamın oluşamaması, ayni partilerin sürekli hükümetlerde bulunmasına rağmen olumlu bir ilerleme olmaması gibi durumlar halkın umudunu yitirmesine sebep olup rasyonel düşünen pek çok seçmenin sandığa gitmesine mani olmuştur. Dolayısıyla örgütlü olan partilerin seçmenlerini tespit edip sandığa götürmeye çalışması etkili oldu. Bu seçim döneminde halk ne söylediğinizi veya ne yapacağınızı dinlemek yerine kutuplara yerleşti.

Soru: Aday olduğunuz partiden pişmanlık duyacağınız, sizi hayal kırıklığına düşüren davranışlar oldu mu?..

Yanıt: Partimle 4 seneden beridir birlikte bu yolu yürümekteyim, bir an bile pişman olmadım. Partim içerisindeki arkadaşlarımla çok çalıştık çok mücadeleler verdik. Ekip olarak hep birlikte hareket ederek doğruları yapmaya çalıştık. Halkın Partisi KKTC için bir kurtuluş seçeneğidir. Ama halk kurtulmayı seçtiği gün partimize daha çok destek verecektir diye düşünüyorum.

Seneler içerisinde oluşturulan bu çökmüş sistemi bir anda ayağa kaldıracak cesareti göstermek kolay kolay kabul görmez, belli bir süreç içerisinde halka bunları anlatıp kabullenmelerini beklemek gerekir. 4 sene Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili olarak hizmet verdiğim meclise 23 Ocak sonrası girememem bana bazı konuları sorgulama fırsatı vermiştir.

Ne kadar halka hizmet vermek için yanıp tutuşsam da ailemi ihmal ettiğimi daha iyi görebildim ve bundan sonra siyasette nasıl bir yol çizeceğimi belli bir süre daha değerlendirmem gerektiğine karar verdim. Bu sebeple son sorunuzun cevabını şu an için veremeyeceğim.