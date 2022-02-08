Ürküten iddia

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi için yazılan raporlar ve vahim görüntülerden sonra, kaynakların arttırılması gerekirken azaltılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, ihtiyacı önemli ölçüde artan yaşlı ve sağlık hizmetleri için devlete daha fazla bütçe ayırması, ayrıca; hemşire, bakıcı, temizlikçi gibi temel personelin bu tesislerde yaşlı ve hastalara temel hizmetleri verebilmeleri için tüm insani istihdam haklarının sağlanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “İlgili devlet kurumlarına bu duruma çözüm bulmaları konusunda çağrı yapıyor ve bu hizmetlere ne kadar bütçe ayrıldığı konusunda bilgi almak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde bakıcıların maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle grevde oldukları ve pek çok hemşirenin temaslı olması nedeniyle tüm yaşlılara bakıcı olmadan sadece 2 hemşireyle hizmet verildiğine dair şikayetler aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşlı hakları ihlalleri konusunda yıllardır verdikleri raporlar ve ihbarların gecikmeli olarak yanıtlandığına işaret edildi.

Açıklamada, geçmiş tecrübelerinden ders alarak, şu ana kadar başarılı olamayan ilgili makamlarla resmi olarak temasa geçmek yerine, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği olarak bu konudaki endişelerini doğrudan halkla paylaşmayı uygun gördükleri belirtildi.