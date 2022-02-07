Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte beyazlara bürünen Trodos, Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıslı Türklerin de akınına uğruyor. Kuzey Kıbrıs’ta ilk ve orta dereceli okulların tatil olması nedeni ile geçtiğimiz hafta çok sayıda Kıbrıslı Türk ailecek Trodos’a giderek karın keyfini çıkardı. Trodos’a gidenler dün sosyal medyada bol bol fotoğraf paylaştı. Trodos’ta, sıfır derece sıcaklıkta kartopu oynayanlar, kayanlar, kardan adam yapanlar, fotoğraf çektirenler, güzel bir gün geçirmenin tadına varıyor.

Trodos’a kimi vatandaşlar kendi araçları ile kimileri de Kuzey Kıbrıs’tan düzenlenen turlarla gidiyor.

Akandere Turizm, Şubat ayı boyunca her cumartesi, pazar otobüsleri ile Trodos’a tur düzenleyen firmalardan birisi… Şirket yöneticisi Berksan Bekir Akandere, Trodos turlarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. Akandere, “Misafirlerimize konforlu bir yolculuk yaşatıyoruz. Cumartesi ve Pazar günleri sabah 08.00’de Kuzey Kıbrıs’tan hareket ediyoruz ve yolcularımızı Trodos’a götürüyoruz” dedi.