Henüz net bir formül yok

Başbakan Faiz Sucuoğlu, milletvekillerinin yemin töreninin ardından 5 Kasım 2021’de kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Demokrat Parti (DP) Koalisyon Hükümeti’nin istifasını online olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nda, istifanın sunulmasının sonrasında basına yaptığı açıklamada, 23 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonuçlarının ardından 5 Kasım 2021’de kurulan UBP-DP koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a verdiğini açıkladı.

Başbakan Sucuoğlu, bunun karşılığında Cumhurbaşkanı’nın yeni hükümeti kurana kadar kendisinin ve Bakanlar Kurulu’nun göreve devam etmesini içeren yazıyı tevdi ettiğini belirtti.

Sucuoğlu, muhtemelen bugün tekrar Cumhurbaşkanlığı’nı ziyaret edeceğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın hükümeti kurma görevini kendisine takdim edeceğini söyledi.

Sucuoğlu, bugün görevi aldıktan sonra ya da yarın tüm partilerle resmi görüşmelere başlayacaklarını açıklayarak “Aritmetik olarak güçlü hükümet arayışındayız. Üzerinde durduğumuz siyasi ve ekonomik istikrardır” diye konuştu.

Tatar: Göreve devam edin

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile yaptığı çevrimiçi görüşmede, Anayasa uyarınca yeni dönem milletvekillerinin yemin töreni sonrası, hükümeti kurma görevini verebileceğini anımsatarak, yeni hükümet kurulana kadar mevcut Bakanlar Kurulu’nun görevde kalmasını rica etti.

Ülkenin hükümetsiz kalamayacağını kaydeden ve hükümet kurma görevini yarın UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’na vereceğini belirten Tatar, oluşacak yeni hükümete onay vermesinin ardından KKTC Meclisi’nde güvenoyu alacak yeni kabinenin göreve başlayacağını ifade etti.

Sucuoğlu: Tüm partilerle görüşeceğim

Sucuoğlu, görevi aldıktan sonra tüm partilerle resmi görüşmelere başlayacaklarını açıklayarak, “Aritmetik olarak güçlü bir hükümet arayışındayız. Üzerinde durduğumuz siyasi ve ekonomik istikrardır” diye konuştu.

Diğer partilerin yetkilileriyle görüşme imkânları olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, “Ne olumlu ne de olumsuz bir durum yok” dedi.

Ortaya çıkmış net bir hükümet formülü olmadığını belirten Sucuoğlu, “Cumhuriyetçi Türk Partisi de alternatif hükümet formüllerinden bir tanesidir” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Meclis’teki nisap sorununun, 23 Ocak’ta yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinin sebeplerinden bir tanesi olduğunu kaydeden Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Aynı sıkıntıları yaşatmayacağımız bir hükümet formülü olması gerekir. Bizim esas üzerinde durduğumuz tabi ki istikrardır… Seçim öncesi de hep söyledik. Siyasi istikrar ve ekonomik istikrar… Bu da uzun sürecek aritmetik olarak sıkıntı yaşatmayacak bir hükümet formülüdür. Bunun arayışı içerisindeyiz.”

CTP’ye hükümet teklifi ile gidecek

Başka bir soru üzerine Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) yapılacak ziyaretin de hükümeti kurmaya yönelik olacağını, nezaket ziyareti olmayacağını belirterek, şöyle devam etti:

“Biz tüm partilerin bu zor dönemde elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz. Nasıl ki biz koyuyoruz ve koyacağız. Diğer arkadaşların da diğer partilerin de bu düşüncede olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla bizim yapacağımız ziyaretler nezaket ziyareti değil tam tersi ‘hükümeti nasıl kurabiliriz, önerileriniz nelerdir, bizim önerilerimiz nelerdir’ bunları tartışacağımız görüşmeler olacak. Cumhuriyetçi Türk Partisi de alternatif hükümet formüllerinden bir tanesidir. İstikrar…”

“Hükümet kurma süreci hızlı bir şekilde ilerler mi?” sorusuna karşılık Başbakan Sucuoğlu, şu yanıtı verdi:

“Hızlı değil, bir sınırı yok… Geçen defa 5 Kasım’da belliydi. KKTC rekoruydu herhalde pazartesi görevi aldık, cumartesi Bakanlar Kurulu’nu sunduk. Orada belliydi aritmetik… Şu anda yeni bir Meclis, yeni parti temsiliyetleri… Dolayısıyla burada farklı alternatif çözümler var. Bunların hepsini sonuna kadar deneyeceğiz. Nasıl ki CTP ile bir ortaklık, bir hükümet kurmayı düşünüyoruz, aynı şekilde, Halkın Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi ile de görüşmelerimiz olacak.”

Yarın büyük bir ihtimalle hükümet kurma görüşmeleri çerçevesinde kuracağı komiteyi çağıracağını ve bir ön görüşme yapacaklarını belirten Sucuoğlu, yarın öğleden sonra veya çarşamba günü maratona başlayacaklarını bildirdi.

