Var mısınız

Raif DOĞRU

KKTC turizminin merkezi, paha biçilmez değerdeki Girne’nin tarihi Antik Limanı ilgisizlik ve ihmalin kurbanı oldu. Antik Liman’da çökmüş yollar ve yıkılmaya yüz tutmuş binalar tamir edilmezken, kapalı bulunan lokantaların çevresi de pislikten geçilmiyor.

Terk edilmiş bölge görünümü veren Antik Limanın bakım ve onarımından hangi makamın sorumlu olduğu da bilinmiyor. Bu konuda değişik bakanlıkların isimleri verilirken, yeni kurulacak hükümette Turizm Bakanlığı’nın tek sorumlu olarak yetkilendirilmesi ve ilk günden harekete geçmesi isteniyor.

Antik Liman’ın yanı sıra tarihi Girne Kalesi’nin çevresi de KKTC yetkililerine isyan eder hale geldi. Kalenin birçok yerinde taşlar dökülmüş, otlar insan boyuna ulaşmış.

Görenler isyan ediyor

Girne Antik Limanı ve çevresindeki çöküntüyü gören ziyaretçiler adeta isyan ediyor. Bunun affedilmez bir ihmal olduğunu belirten ziyaretçiler, turizmin bu şekilde geliştirilemeyeceğine dikkat çekiyor.

Cumhuriyet Meclisi’nde bugün ant içme töreni düzenleneceğine dikkat çeken bölge esnafı ise yeni milletvekillerinin Girne limanını koruyacaklarına dair ant içmesini istiyor.