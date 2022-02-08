Rum tarafı direniyor

ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Antony Blinken’den EastMed projesi için destek mesajı alan Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, adaya döner dönmez İsrail Dışişleri bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi yaptığı haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre dün bir etkinlik sonrasında gazetecilerin sorularına muhatap olan Pelekanos, Güney Kıbrıs ve İsrail’in gerek ikili, gerek üçlü, gerekse iştirak etmekte oldukları (Yunanistan ve ABD’nin de yer aldığı 3+1’de olduğu gibi) çoklu işbirliklerini daha da derinleştirmek ve güçlendirmek iradesinde olduğunu söyledi. İsrail ile ilişkilerin güçlenmeye ve derinleşmeye devam ettiğini söyleyen Pelekanos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Atina’da düzenlenecek Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü görüşmesi için kısa süre önce İsrail’i ziyaret ettiğini hatırlattı.

Pelekanos’a, önümüzdeki yakın dönemde hem Rum tarafında, hem de Türkiye’de seçim dönemi yaşanacak olmasının Kıbrıs sorunundaki çıkmazı uzatabileceği, Rum yönetiminin bunun için ne yapmayı hedeflediği soruldu. Uzayan çıkmazdan Türk ve Kıbrıs Türk taraflarının sorumlu olduğunu öne süren Pelekanos, “Bizi Kıbrıs sorununun çözümüne götürecek yaratıcı bir diyalog başlaması için Türkiye’yi müzakere masasına geri döndürebilmek adına, yapmamız gerekeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Zorlukların bilincinde olduklarını, Kıbrıs Türk tarafının tavrını ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarını günlük takip ettiklerini belirten Pelekanos “Hedefimizi başarmak için elimizdeki bütün imkânları kullanmaya devam edeceğiz” dedi.