Aileleri gururla izledi

Ülkeye milletvekili, bakan, meclis başkanı veya cumhurbaşkanı olarak hizmet eden bazı isimlerin çocukları da Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapıyor. Eski siyasilerin çocuklarından bazıları ilk seçim zaferini kutlarken, bazılarıysa iki ya da üç dönemdir Meclis’te…

Cumhuriyet Meclisi’nde yeni dönem dün milletvekillerinin yeminiyle başladı. Bazı eski siyasiler, ant içme törenini hem protokole dahil davetli olarak hem de baba sıfatıyla izlemek için konuk localarında yer aldı.

2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, oğlu CTP Girne milletvekili Ongun Talat’ı; 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, kızı UBP Gazimağusa milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ı; eski Meclis Başkanlarından Dr. Ertuğrul Hasipoğlu, oğlu UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nu yemin töreninde izledi.

Buna göre, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın oğlu CTP Girne milletvekili Ongun Talat ve CTP eski milletvekili Ahmet Barçın’ın oğlu CTP Lefkoşa milletvekili Devrim Barçın, Meclis’e ilk kez giren isimler arasında.

CTP’nin merhum Genel Sekreteri, milletvekili Naci Talat Usar’ın kızı Dr. Sıla Usar İncirli iki, CTP’nin eski milletvekili ve bakanlarından Ahmet Derya’nın kızı Doğuş Derya üç dönemdir CTP’den vekil seçiliyor.

UBP eski milletvekili ve bakanlarından Erdinç Behçet Gürçağ’ın kızı İzlem Gürçağ Altuğra üç, eski Meclis Başkanlarından Ertuğrul Hasipoğlu’nun oğlu Oğuzhan Hasipoğlu da iki dönemdir Cumhuriyet Meclisi’nde.

CTP eski milletvekili Vasfi Candan’ın oğlu CTP Güzelyurt milletvekili Armağan Candan da üç dönemdir Meclis’te olan isimler arasında.

