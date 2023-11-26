Yaşam kalitesi açısından önemli

Cemre Akar

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli eğitim ve seminerlere katılarak ‘Medikal Estetik’ alanında kendini geliştiren Emel Tüm bu hafta Genç Vizyon’a konuk oldu.

Yetişkinlerde ağız ve diş sağlığının ‘yaşam kalitesi’ için en temel unsurlardan biri olduğunu belirten Emel Tüm, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Soru: Yetişkinlerde diş sağlığıyla ilgili önerilerinizi alabilir miyiz?

Yanıt: Ağız bölgemizde yaşadığımız sağlık sorunları, ağrı, sızı, çürük, enfeksiyon gibi birçok olumsuzluk; ısırma, çiğneme, yutma, gülme ve konuşma gibi insani ihtiyaçlarımızı dolayısıyla temel yaşam fonksiyonlarımızı da etkilemektedir. Sağlıklı bir ağız ve dişlere sahip olmak için yaşamımıza yerleştirdiğimiz ağız hijyen rutinimiz olmalıdır. Sağlıklı diş ve diş etleri için her gün düzenli olarak günde 2 kez dişler fırçalanmalı, diş aralarını temizlemek için diş ipi kullanılmalı ve ağız bakım suyu ile fırçanın ulaşamadığı yerler temizlenmelidir. Ağız hijyeni ihmal edildiğinde yetişkinlikte diş çürümelerinin yanı sıra dişeti hastalıkları da baş gösterebilmektedir. Mutlaka 6 ayda bir ağız ve diş kontrolleri yapılıp önleyici tedaviler uygulanarak ilerde büyüyecek sorunun önceden önleminin alınması sağlanabilmektedir.



Soru: Çocuklarda diş sağlığıyla ilgili nelerden bahsetmek istersiniz?

Yanıt: Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da diş sağlığı oldukça önem arz etmektedir. Çocuklarda ilk diş hekimi deneyiminin olumlu geçmesi için problemler başlamadan önlem alınmalıdır. Bu nedenle bebeklikte ilk diş sürmesini takip eden bir yıl içinde muayene randevusu alınması önerilir. Çocuklarda süt dişleri yaklaşık olarak 6-8 aylıkken sürerler ve 2,5-3 yaşında çocuklarda 20 adet süt dişi mevcut olur. Süt dişlerinin görevi; çocuğun beslenmesinin, konuşmasını sağlarken, kalıcı dişlere yer tutmak ve sürerken onlara rehberlik etmektedirler. Süt dişi erken kaybedildiği zaman doğal yer tutuculuk ve rehberlik ortadan kalkmaktadır. Yer kaybı oluşması ise daimi diş diziminde problemlere yol açabilmektedir. Bu nedenle süt dişleri değişme zamanına kadar çürüksüz olarak korunmalı, çürük varsa mutlaka tedavi ettirilmelidir. Bebeğin ağzında ilk dişler görülmeye başladıktan sonra (6-8 ay) temizlenmeye başlanmalıdır. Her beslenmeden sonra temiz bir tülbent ile dişler silinebilir. Diş macunu olmaksızın 2 yaşından itibaren ebeveyn desteği ile çocuklar diş fırçası kullanımına başlayabilirler. Süt dişleri 6–7 yaşında değişmeye başlar. 6-13 yaş arası karışık dişlenme dönemidir. Bundan sonra süt dişleri yerini kalıcı dişlere bırakmaktadır.

Botoks ve dolgu

Soru: Diş sağlığı yanında sunduğunuz diğer hizmetler nelerdir? Botox ve dolgu uygulamaları için ideal bir başlangıç yaşı var mıdır?

Yanıt: Diş sağlığı yanında medikal estetik uygulamalar yapmaktayım. Bu işlemler Botox, Dolgu , Mezoterapi, Prp ve Gençlik aşısı uygulamalarıdır.

Botox tedavisi, 1980 yılından bu yana gözde şaşılık hastalığı ve nörolojide kas hastalıkları tedavisinde başarılı olarak kullanılırken 1990’lı yıllarda kırışıklıkları da giderdiği keşfedildikten sonra kırışıklık gidermede botox uygulamasının popülerliği giderek artmıştır. Günümüzde hem kozmetik hem de bazı hastalıkların tedavisinde botox kullanılmaktadır. Özellikle migren, diş sıkma ve aşırı terleme (el, ayak, koltuk altı) gibi rahatsızlıklarda oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Kozmetik alanda ise genellikle alın, kaş arası, kaz ayağı bölgesi, burun kenarlarında oluşan kırışıklıklar (bunny linnes) ve dudak üzerinde oluşan sigara çizgileri olarak bilinen kırışıklıkların giderilmesinde oldukça etkilidir. Bunun yanında ufak dokunuşlar ile botox ile kaş kaldırma ve burun ucu kaldırma uygulaması da yapılabilmektedir. Botox işlemi yaklaşık 10-20 dakika süren bir uygulamadır öncelikle uygulama yapılacak bölge dezenfekte edilip topikal anestezik kremler uygulanır. İşlem sonrasında günlük yaşantıya dönülebilmekedir. İşlemden 48-72 saat sonra botox etkisi başlamaktadır ve 7-10 gün arasında maximum etkiye gelmektedir. Etki süresi birçok faktöre bağlı olsa da ortalama 6 ay etkisi devam etmektedir.

Dolgu uygulaması; Yaşla birlikte yüz bölgesindeki yağ yastıkçıklarının destek görevi azalır kollajen miktarı azalarak cilt elastikiyeti azalır ciltte bir hacim kaybı yaşanır bu da cildin sarkmasına ve kırışıklıklara yol açar. İhtiyaca göre yüz bölgesine yapılan dolgular kaybolan hacmi ve nemi geri kazandırmaya yöneliktir. Yüze dolgu işlemleri sadece yaşlanma karşıtı olarak değil anatomik olarak yüz ile uyumsuz bölgeleri tamamlamak için genç yaşlarda da yapılabilir. Hyaluronik asit içerikli dolgular 6 ay ila 1,5 sene arasında kalıcılık gösterirler.

Soru: Botox ve dolgu uygulamaları için ideal bir başlangıç yaşı var mıdır?

Yanıt: Botox ve Dolgu uygulamalarına başlama yaşı kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte kişi aynaya baktığı zaman görünüşünde memnun kalmadığı bölgeler var ise ufak dokunuşlara başvurabilmektedir. Özellikle çok mimik hareketi yapan ve kuru bir cilde sahip olan kişilerde 25-30 yaşında kırışıklık çizgileri belirginleşmeye başladığı için botoxa başlamaları kırışıklıklarının derinleşmesini engelleyecektir.

Gençlik aşısı konusunda bilinmesi gerekenler

Soru: Cilt tedavileri ve gençlik aşıları gibi uygulamalarınız var mıdır?

Yanıt: Cilt tedavilerinde en çok başvurduğumuz yöntemler mezoterapiler ve gençlik aşılarıdır. Mezoterapi; vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin tek başlarına ya da genellikle karışım halinde derinin orta tabakasına mikroenjeksiyon ile uygulanması tekniğidir. Mezoterapide küçük miktardaki ilaçlar mikroenjeksiyon yöntemi ile direkt problemli bölgeye verilir. Bu şekilde sistemik bir etki oluşturmaksızın problem çözülür ve tedaviden maksimum fayda sağlanır. Enjekte edilecek maddeler kişiye ve kişinin isteklerine uygun olarak seçilir.Mezoterapi yöntemini en sık ; Cilt canlandırma, cilde nem ve parlaklık kazandırma ,Leke tedavisi, güneş lekeleri,Saç dökülmesi, Gözaltı morlukları ve gözaltı torbalarının tedavisinde kullanılmaktadır. Mezoterapi sonrası sadece uygulanan bölede geçişi kızarıklık ve morluk görülebilir. Mezoterapi de problemin tipine kişinin cilt kalitesine göre 2-3. Seanstan sonra tedaviye cevap görülmektedir.

Gençlik Aşısı (Biyolojik Lifting Aşısı); Gençlik aşısı zamanın etkisiyle deride oluşan ince kırışıklıkların, deformitelerin, sarkmaların tedavisinde kullanılan bir mezoterapi yöntemidir. Deride su tutan bir molekül olan hyaluronik asit içerdiği için nem aşısı olarak da bilinir. Hyaluronik asit ile birlikte çeşitli aminoasitler, peptidler ve vitaminleri de içerir. Deride su tutarak kuruluğun giderilmesi, içerdiği aminoasit ve peptidlerle derimizde yaşla birlikte azalan kollajen ve elastin sentezinin artması hedeflenir. Böylelikle cildimiz daha parlak, canlı gözükür ve yaşlanma etkileri azaltılabilir. Piyasada çeşitli gençlik aşıları mevcuttur.

Bunları yaparken mutlaka danıştığımız ve işlem yaptıracağımız kişilerin hekimlik diploması olmasına özen gösterelim.