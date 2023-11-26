‘Yanlış yaptım Affedin’ dedi

Minareliköy'de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarketten 630 TL değerindeki eşofman üstünü çalan Helen Charalambous, 12 gün sonra KKTC’ye giriş yaptığı esnada Metehan Sınır Kapısı’nda tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 12 Kasım 2023 tarihinde saat 20.05 sıralarında Erülkü Süpermarkette giyim reyonunda satışa sunulan 630 TL değerindeki eşofman üstünün çalındığına dair şikayet aldıklarını söyledi. Polis, başlatılan soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının eşofmanı alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkıp, KQJ 570 araca binerek uzaklaştığının tespit edildiğini belirtti. Polis, plakadan zanlının isminin Helen Charalambous olduğunu belirlediklerini ve aranan şahıs ilan ettiklerini söyledi.

Polis memuru, zanlının 24 Kasım 2023 tarihinde Metehan Sınır Kapısından ülkeye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını ve akabinde Rumca tercüman eşliğinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

