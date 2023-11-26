Devlet politikası oluşturulmalı 

Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu 25 Kasım Organizasyon Komitesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" nedeniyle Lefkoşa'da yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş saat 16.00'da Kumsal Park önünden başlayıp, Cumhuriyet Meclisi önünde son buldu. Meclis önünde okunan ortak bildiride kadınların devlet ve hükümet yetkililerinden talepleri dile getirildi.

Yürüyüş sırasında “Gericilikten Korkma, Geç Kalmaktan Kork”, “Direniş İsteyen Forvete Gelsin”, “Özgürlüğü Seven Defansa Gelsin” sloganlarının yer aldığı pankartlar taşındı; “Kadın Cinayetleri Politiktir”, “Koruma, Aklama, Yargıla” sloganları atıldı.

Eylemde Filistin’de ölen kadın ve çocuklar için mum yakılarak, “Gazze’ye özgürlük” talebinde de bulunuldu ve Filistin’le dayanışma vurgulandı.

Ortak açıklama yapıldı

Meclis önünde okunan ortak açıklamada şunlara yer verildi:

“Toplumumuzun çağdaş, lâik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara karşı direnen örgütler ve bireyler olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde bir kez daha yan yanayız. Ülkemize dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına ve ataerkil zihniyete karşı ‘Asla Yalnız Yürümeyeceksin’ diyerek, dayanışma içinde mücadeleye devam ediyoruz.

Devletin sosyal politikalar alanından geri çektirildiği, yoksullaşmanın derinleştirildiği, dinsel gericiliğin ve toplumumuza yönelik sosyal mühendislik politikalarının sistematik şekilde empoze edildiği bu çarpık düzen, en başta biz kadınları hedef alıyor. Ekonomik rant ve siyasi hesaplarla, toplumun en kırılgan kesimlerini devletin sosyal desteğinden mahrum bırakanlar, kaynakları, koruyucu-önleyici politikalar yerine özel şirketlere peşkeş çekerken, ülkemiz günde 3 kadının şiddete maruz kaldığı bir yer haline geldi.

Sosyal hizmetler yerine Din İşlerine bütçe ayıran, Sığınma Evi açmak yerine İlahiyat Koleji açmaya kalkan, ders kitaplarına müdahale ederek çocuklarımızı yobazlığa teslim etmeye çalışan, hastane, okul, yol yapmak yerine Külliye yapmaya devam eden, rant uğruna ekolojik sistemimizi talan ederek inşaat sektörünü semirten ve topraklarımızı yabancılara satan zihniyet yurt hakkımızı da gasp etmeye devam ediyor.”

Kimler imza koydu

Ortak açıklamaya şu kuruluşlar imza koydu:

"Alevi Kültür Merkezi, Alevi Kültür Vakfı, Anonim Gençlik, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Basın-Sen, BES, CTP Kadın Örgütü, CTP Gençlik Örgütü, ÇAĞ-SEN, Girne Düşünce Derneği, HAKSEN, İnsan Hakları Platformu, Kadın Eğitimi Kolektifi, KAYAD, Kuir Kıbrıs Derneği, KTAMS, K.T. Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, KTÖS, KTOEÖS, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Özgür ve Asi, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, SOL Gençlik, SOL Hareket, TDP TOCEK, TDP Gençlik Örgütü".

