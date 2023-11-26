Ayağını da kırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir apartman dairesinde önceki gün yaşanan olayda Fuat Salgar isimli zanlının İranlı kız arkadaşını feci şekilde döverek ayağını kırdığı ileri sürüldü.

İddiaya göre; genç kadınla tartışan Fuat Salgar, defalarca vücudunun farklı yerlerine vurarak boğazını sıktı ve yere düşürdü. Hızını alamayan zanlı, genç kadına tekme vurarak, sağ ayağının kırılmasına neden oldu. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ebru Akbaş, olayın 24 Kasım 2023 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Gazimağusa’da, bir apartman dairesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının beraber yaşadığı İranlı kız arkadaşı M.H. isimli genç kadınla aralarında çıkan tartışma sonucu, defalarca vurduğunu, boğazını sıkarak yere düşürdüğünü ve genç kadının sağ ayağına defalarca tekme vurarak kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Polis memuru, olayın ardından zanlının tutuklandığını, genç kadının doktor kontrolünden geçirildiğini söyledi. Polis, yapılan kontrol sonucu darp raporu alındığını bildirdi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.