Ortak sorun

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşmenin oldukça verimli geçtiğini yazdı.

Hristodulidis, Meloni ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ile İtalya’nın birçok ortak noktası bulunduğuna işaret ederken, iki ülkenin de mülteci sorunuyla mücadele ettiğini ve görüşmenin odak noktasını bu sorunun oluşturduğunu söyledi.

Habere göre Hristodulidis, görüşmedeki ikinci konunun da enerji olduğunu ve bu konuda da değerlendirilmesi gereken birçok fırsat bulunduğunu kaydetti.

Hristodulidis, Meloni ile iki ülke arasındaki işbirliğinin ilerleyen dönemde geliştirilmesi için bir yol haritası zemininde çalışması konusunda anlaştıklarını dile getirerek, kendisiyle birçok konuda ortak yaklaşım sergilediklerini belirtti.

Meloni’yi, Güney Kıbrıs’ın mülteci sorunuyla mücadelede aldığı inisiyatiflere dair bilgilendirdiğini ifade eden Hristodulidis, enerji konusunda da ENI şirketiyle olan müzakereleri ve ENI’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki faaliyetlerini anlattığını söyledi.

Habere göre, Hristodulidis, Meloni’ye Gazze’ye insani yardım koridoru oluşturulması konusundaki inisiyatiften de bahsettiğini ve İtalya’nın bu inisiyatife verdiği destekten ötürü Meloni’ye teşekkürlerini ilettiğini dile getirdi.

Papa Francis ile görüşme

Bu arada gazete, bir diğer haberinde de Hristodulidis’in, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’le bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Rum Yönetimi ile Vatikan arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50’nci yıldönümünde, Hristodulidis’in başkan sıfatıyla ilk kez Papa Francis ile görüştüğünü ve bu görüşmenin sembolik önemi olduğunu belirtti.