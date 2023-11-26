Oy çokluğu sağlandı

İçişleri Bakanlığının 2 milyar 384 milyon 355 bin 400 TL’lik bütçesi, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülerek, oy çokluğuyla onaylandı.

Komite önceki gün, gün boyu sürdürdüğü bütçe mesaisini gece saat 23.40’ta tamamladı.

Bütçe görüşmesi sırasında, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve bakanlık bürokratları da hazır bulundu.

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine ilk sözü alan CTP Milletvekili Fikri Toros, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) hakkında konuşarak, komisyonun, bir çare müessesesi olarak kurulduğunu belirtti. TMK’nın, AİHM tarafından da tanınan bir iç hukuk yolu olarak belirlediğini dile getiren Toros, bunun çok önemli bir imkân olduğunu kaydetti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun sonuçlandırdığı bağlayıcı kararların toplam bedeliyle, bütçe yasasında Maliye Bakanlığı’nın ayırdığı kalemin örtüşmediğini belirten Toros, verilen hükümlerin ödenemediğini anlattı. Ödemelerin sınırlı da olsa yapılmaya başladığını ifade eden Toros, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nı bu konuyu gözden geçirmeye davet etti.

TMK’da yasallaşmayan tapuların gelecekte mülkiyet komisyonun başına dert olacağını kaydeden Toros, bunun hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Toros, TMK’nın görevlerini çok daha etkin bir şekilde yapabilmesi için ayrılan bütçelerin gözden geçirilmesinin şart olduğunu belirtti.

KKTC’de muhtarların ve muhtarlıkların demokrasinin çok önemli unsuru olduğuna işaret eden Fikri Toros, muhtarlık binalarının bilgisayar ihtiyaçlarının karşılanması için finansal imkanlar yaratılması gerektiğini söyledi. Nüfus sayımı yapılmayalı 12 sene olduğunu ifade eden Toros, nüfus sayımı yapılmamasının belirsizliği, güvensizliği artırmaya devam edeceğini kaydetti.

Ülkenin çok büyük bir çoğunluğunun yabancılara satıldığını ve buna seyirci kalındığını savunan Toros, bu konuda kararlı, tutarlı siyaseti, muhalefetin destekleyeceğini belirtti.

TMK’nın binası ve kapasitesinin güçlendirilmeye ihtiyacı olduğunu belirten Toros, bu kaleme ayrılan rakamın gözden geçirilmesi talebini yineledi.

Şeffaf olacağız

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Oğuz, Göç Merkezi’yle ilgili çalışmaların son sürat devam ettiğini, personel eğitimlerinin de sürdüğünü kaydetti.

Arazi satışlarıyla ilgili mevcut mevzuatların düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Oğuz, Şehir Planlama Dairesi, Müteahhitler Birliği, bölge belediyeleriyle birlikte tarım arazilerinin korunmasına yönelik tedbir alınması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Oğuz, nüfus ve toprak konusunda istenen bilgileri de hazırlayıp sunacaklarını ve şeffaf olacaklarını belirtti. Oğuz, sorunların çözümüyle ilgili çalıştıklarını vurguladı.