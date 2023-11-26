67 il etkilenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için 67 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Türkiye hafta sonu fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisinde kalacak. Hava sıcaklıkları hafta sonunda azalarak pazar gününden itibaren mevsim normalleri altına düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde görülecek yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, Doğu Akdeniz'in kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı'nda kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı verilen iller

Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Bingöl, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Osmaniye, Tunceli ve Uşak.

Turuncu kodlu uyarı verilen iller

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, ve Zonguldak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından pazar günü ülke genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin paylaşımda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) meteorolojik uyarı yaptığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları. Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşerilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum."

