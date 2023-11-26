Yatırımlar desteklenmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’nin (KITSAB) 33’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı’na da katıldı.

Tatar, genel kurulda yaptığı konuşmada, ekonomik getiri bakımından turizmin ülkenin lokomotif sektörü olduğuna dikkat çekerek, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Turizmde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir marka olduğunu ve bilinirliğinin de arttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, devletin yaptığı tanıtımlar yanında büyük oteller ve diğer turizm işletmelerinin de tanıtım çalışmaları yaptığını kaydetti.

Turizmde yapılan yatırımların küçümsenemeyeceğini ve istikrarın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “İstikrar; barış, huzur ve güvendir. Bunlar turizme hizmet ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde bu konularda sorunlar yaşanmaktadır. Kıbrıs adasında 1974 yılından beridir barış, huzur ve güven olmasından dolayı turizmde yatırımlar yapılmaktadır ve ülkeye turist gelmektedir” dedi.

Turizmde bazı sıkıntıların olabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Hiçbir zaman karamsar olmadım. Ülkede turizm potansiyeli ve yetişmiş elemanlar var. Turizme bağlı farklı sektörlerde, insan kaynağımız var. Sıkıntıları aşacağız” diye konuştu.

Mücadelemizle engelleri aşacağız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 65’inci kuruluş gala yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, yemekte yaptığı konuşmada, KTTO’nun Kıbrıs Türkünün ekonomik ve iktisadi gelişim için önemli çalışmalarda bulunurken, 65 yıl önce kurulan ve başkanlığını yapan başta Kemal Rüstem, Ahmet Raşit ve Ali Gürsoy olmak üzere emeği geçenleri yad etti.

Tatar, yemekte bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Türkiye Cumhuriyeti adına katıldığı uluslararası toplantılarda Kıbrıs Türkü’ne sahip çıkıp yeni fırsatların doğması için gayret gösterdiğinden dolayı teşekkür etti.

KKTC’nin 40’ıncı yılında, turizm, yükseköğrenim, sanayi, tarım ve inşaat sektöründe büyük gelişim gösterdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rum yönetiminin ise engellemek için siyaset dışı çabalar gösterdiğini vurguladı.

“Mücadelemizle engelleri aşacağız” diyen Tatar, çabalarından ve başarılarından dolayı iş insanlarına teşekkür etti.

