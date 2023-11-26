Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) internet sitesinde yeniden Güney Kıbrıs’a yer verildi. ICIJ internet sitesinde Güney Kıbrıs’ın Rus oligarkların paralarını nakletmek ve aklamak için nasıl sevdikleri bir güzergâh haline geldiği ve Güney Kıbrıs’taki siyasiler, ekonomistler ve profesyonel elit arasındaki karmaşık ilişkiler aktarıldı.

Haberi “Bu Şekilde ‘Akdeniz’in Moskova’sı Olduk” başlığıyla aktaran Politis’e göre, Güney Kıbrıs’ın, ortak dini inançlar nedeniyle Rusya ile geleneksel olarak çok iyi ilişkiler içerisinde olduğu ancak son dönemde bu ilişkilerin ekonomi başta olmak üzere başka alanlara da yayıldığına dikkat çekildi.

Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki güçlü yatırım ilişkilerine dikkat çekilerek, 2020’de Rusların Güney Kıbrıs’a 200 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı, bu miktarın Avrupa’daki Rus yatırımlarının yarısı, Almanya, İngiltere, İspanya, İsviçre ve Avusturya’ya toplam yatırımlardan ise fazla olduğu belirtildi.

ICIJ, “en azından kağıt üzerinde 1,3 milyon nüfuslu ada, Rusya'daki dünyanın en büyük yatırımcılarından biriydi. Yaklaşık 300 Rus şirketi zaman zaman, Akdeniz’in Moskova’sı olarak bilinen Kıbrıs’ın zenginliğinin yüzde 80’i değerindeydi” ifadelerini kullandı.

ICIJ Rus oligarkların Güney Kıbrıs’taki muhasebeciler, avukatlar ve oligarklara hizmet veren ofisleri bulunan bazı politikacılarla güçlü bağlar kurduğuna dikkat çekti. Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 2013’teki tıraşlamanın ardından, Troyka’dan 13 milyar dolarlık bir paket kabul ettiğini, büyük mevduatlara el koyarak mevduat sahiplerini hissedar haline getirdiğini, bu şekilde büyük Rus yatırımcıların bazı büyük Rum bankalarının büyük hissedarları haline geldiğini hatırlattı.

Anastasidis’in ertesi yıl birçok ikili anlaşma içeren bir ekonomik işbirliği eylem planını imzalamak için Moskova’ya gittiği, Putin ile görüşmeler yaptığı hatırlatılarak, Putin’in bir röportajında “Rusya 33 milyar dolarla Kıbrıs’ın yabancı yatırımlarının yüzde 80’ini temsil ediyor, Kıbrıs da 65 milyar dolar ile Rusya’daki ikinci en büyük yatırımcıdır” dediği anımsatıldı.